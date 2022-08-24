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Acer анонсировала Chromebook Vero 514, который будет изготовлен из переработанного пластика
Acer заявляет, что 30% материала, используемого для изготовления корпуса ноутбука и рамки экрана, составляет переработанный пластик.
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Acer Chromebook Vero 514 — это ноутбук на базе Chrome OS с 14-дюймовым сенсорным дисплеем full HD, прочной конструкцией и процессором Intel Core i7-1255U.

Это также первый Chromebook, который присоединился к линейке продуктов Acer Vero, которые разработаны так, чтобы быть более экологичными, чем обычный компьютер. В данном случае это означает включение в дизайн переработанных (и пригодных для повторного использования) материалов.

Acer заявляет, что 30% материала, используемого для изготовления корпуса ноутбука и рамки экрана, составляет переработанный пластик. Колпачки клавиш на 50% состоят из переработанного пластика. Прозрачная поверхность сенсорной панели ноутбука полностью изготовлена из океанического пластика. А упаковка Acer Chromebook Vero 514 на 90 % состоит из переработанной бумаги.

Тайваньская компания заявляет, что ноутбук также рассчитан на длительный срок службы: он разработан в соответствии с испытаниями MIL-STD-810H на прочность. Это значит, если вы уроните его с высоты около 1,2 метра, ноутбук не получит никаких повреждений. Acer заявляет, что когда придет время утилизировать ноутбук, панель дисплея на 99% подлежит вторичной переработке.

Acer анонсировала Chromebook Vero 514 во время мероприятия Acer Green Day, на котором компания также отметила, что работает с партнерами-производителями Compal и Quanta, над сокращением использования пластиковых пакетов и защитной ленты в упаковке поддонов, чтобы сократить вредные отходы.

Помимо этого, Acer заявляет, что планирует к 2035 году перевести свои производство на 100% возобновляемую энергию. Тайваньская компания отмечает, что офисы Acer в 30 странах уже полностью работают на возобновляемой энергии, но это составляет лишь около 45% общего энергопотребления компании.

Усилия одного производителя персональных компьютеров по использованию переработанных материалов и сокращению затрат на материалы, используемых в производственном процессе, являются всего лишь крошечной каплей в море, когда речь идет о воздействии производства и отходов персональных компьютеров на окружающую среду. Инженеры Acer надеются, что при выборе между покупкой компьютера, который немного более экологичен, чем у конкурентов, некоторые клиенты могут выбрать модель под маркой Vero.

Предлагаемые характеристики экологичного ноутбука:

Acer Chromebook Vero 514 будет доступен в США в октябре. Ритейлер Best Buy начнет продавать новую модель за 500 долларов с процессором Intel Core i3-1215U, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD. Дополнительные конфигурации станут доступны немного позже.

Acer заявляет, что Chromebook Vero 514 появится на других рынках, включая Европу, Ближний Восток и Африку, в ноябре по цене от 599 евро.

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