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Веселая правда о российском роботе-собаке с ракетной установкой

Согласно отчету российского технологического агентства, М-81 стоит миллион рублей, что примерно составляет около 16 600 долларов.
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На выставке вооружений в Москве, которая началась с выступления президента России Владимира Путина, произошло довольно странное событие. Оборонная компания продемонстрировала робота-собаку, вооруженная противотанковым гранатометом РПГ-26. До сих пор мы наблюдали, как такие роботы передвигались со снайперской винтовкой или пулеметом, пристегнутыми к их спине.

Согласно российскому новостному агентству РИА Новости, собака-робот, оснащенная ракетной установкой, называется М-81. В дополнение к его предполагаемому использованию в боевых действиях, четвероногий робот также может использоваться для патрулирования и разведки и как сообщается, при соответствующих модификациях, он также может использоваться для оказания помощи в чрезвычайных операциях и зонах, пострадавших от стихийных бедствий. Разработчики роботизированного оружия сообщили государственным СМИ, что их вдохновили служебные собаки, которые сейчас задействованы в войсках.

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Однако с самого начала этого события было много вопросов. Российское издание The Insider покопалось в истории АО «Интеллект-Машины» и обнаружило, что оно было зарегистрировано только в апреле 2022 года, а его адрес был привязан к обычному многоквартирному дому в Санкт-Петербурге. Но это только поверхностная история, потому что боевой робот также был замаскирован черным чехлом — по-видимому, не из соображений безопасности, а чтобы скрыть очевидное китайское происхождение машины.

Робот-собака M-81, расхаживающая с ракетной установкой на спине, по-видимому, является слегка модифицированной или откровенно скопированной версией роботизированной собаки Unitree Go1, которую производит китайская компания Unitree Robotics. Робот, который доступен в двух версиях под названием Air и Pro, указан со стартовой ценой в 2700 долларов. Его даже продает российский сайт Robosobaka.

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Согласно отчету российского технологического агентства, М-81 стоит миллион рублей, что примерно составляет около 16 600 долларов, исходя из текущих курсов валют. Здесь нетрудно увидеть сходство, особенно отчетливо видно оптическое устройство для наблюдения, выглядывающее из черного чехла и форму "черепа", которую легко различить, несмотря на черную ткань, покрывающую М-81.

Тогда возникает вопрос функциональности и практичности. На веб-сайте Unitree упоминается, что робот Go1 может нести полезную нагрузку только в 3 кг, что не очень многообещающе для переноски и стрельбы из ракетной установки, которая весит больше, чем пиковая грузоподъемность робота при полном снаряжении.

Интересно, что робота также можно увидеть следующим за двумя солдатами в такой же черной маскировке и масках, что и у М-81, на видео, которое было удалено по непонятным причинам. Кроме того, есть предполагаемые проблемы безопасности с Unitree Go1. Универсальное устройство дистанционного управления под названием Flipper Zero, которое как говорят, было изобретено российскими инженерами, может быть использовано для дистанционной обездвиживания робота.

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На YouTube-канале «I Did A Thing» автор установил пистолет на Unitree Go1, но он плохо противостоял отдаче и оказался непрактичным решением для ведения боевых действий, постоянно заваливаясь на бок. Это выглядит как очередная теневая оборонная сделка, когда дешевый готовый продукт выдается за военный продукт и продается военным агентствам с большой прибылью. До этого уже были такие прецеденты. 

Согласно расследованию, которое раскрыло предполагаемую аферу на сумму около 443 миллионов рублей (примерно 7,4 миллиона долларов), дешевые детали для разведывательных беспилотников «Орлан-10» закупались у китайских источников и продавались по сильно завышенным ценам. Одноплатный компьютер местного производства под названием «Репка», который должен был заменить иностранные альтернативы, такие как линейка Raspberry Pi, также оказался китайским импортом под названием Allwinner H5, который доступен на AliExpress. Нельзя с уверенностью сказать, был ли М-81 доработан или усилен, но тот факт, что продукт военного уровня представляет собой не что иное, как широкодоступную роботизированную собаку, является довольно увлекательным поворотом событий.

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