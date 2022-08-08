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Криптомиллиардер планирует оставить себе только 1% своего заработка
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Криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид является генеральным директором второй по величине в мире криптобиржи и одним из самых богатых людей в мире. Миллиардер основал компанию FTX в 2019 году и менее чем за три года построил бизнес стоимостью 40 миллиардов долларов. По данным New York Times, его штаб-квартира находится в Нассау, Багамские острова, где он также проживает на данный момент.

В своем выступлении на недавней конференции Crypto Bahamas, он поделился своим ранним опытом работы в криптовалютной индустрии. По его словам, когда он начинал, он мало что знал о биткоине, но заметил, что рынок криптовалют имеет недостатки. Поэтому в 2017 году он основал фирму по торговле криптовалютой Alameda Research, чтобы извлечь выгоду в выявленных лазейках криптоиндустрии. Он и его команда увидели, что цены на биткоины в Японии на 10% выше, чем в Соединенных Штатах, и он мог получить прибыль, покупая их по более низкой цене и продавая в Японии. На первый взгляд это может показаться очень простым решением, но на самом деле это было сложно осуществить, учитывая, что в то время криптовалюты часто считались рискованными в финансовом секторе.

Были некоторые проблемы с инфраструктурой, в том числе проблемы с поиском банков в Японии для облегчения денежных переводов туда и обратно. Тем не менее, они смогли решить их, и Bloomberg сообщает, что на самом высоком уровне Alameda Research отправляла 15 миллионов долларов между Японией и Соединенными Штатами, зарабатывая при этом 1,5 миллиона долларов. Всего за несколько недель компания заработала около 20 миллионов долларов прибыли. Именно тогда Бэнкман-Фрид и его коллеги решили создать собственную платформу для обмена криптовалютами.

Огромные успехи Alameda Research, побудили Бэнкмана-Фрида и его коллег создать биржу FTX, криптовалютную платформу на Багамах для людей, которые хотят покупать и продавать криптовалюту. Платформа сделала его одним из самых богатых людей в мире. В 2022 году Forbes оценил его личное состояние в 21,2 миллиарда долларов.

Одним из интригующих аспектов молодого криптомиллиардера является его обязательство оставить себе только 1% своих доходов или 100 000 долларов в год, а остальное отдавать. Его философию лучше всего описать как «эффективный альтруизм». Этот тип мышления направлен на то, чтобы сделать мир лучше и помочь как можно большему количеству людей, используя логику и доказательства. Для него его философия пожертвований началась задолго до FTX. На своей первой работе на Уолл-стрит он отдавал половину своей зарплаты на благотворительность. Выпускник Массачусетского технологического института пожертвовал 50 миллионов долларов на исследования причин, связанных с пандемией и исследования в области искусственного интеллекта. Он также жертвует на другие цели, такие как изменение климата и космические исследования. В 2022 году он планирует раздать до 1 миллиарда долларов. Также сообщается, что он пожертвовал миллионы долларов.политической кампании Байдена.

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По меркам миллиардеров, Бэнкмен-Фрид живет довольно скромно. Он водит Toyota Corolla и часто носит шорты и футболку. Он сказал Bloomberg: «У меня довольно быстро закончились действительно эффективные способы сделать себя счастливее, тратя деньги» и добавил: «Я не хочу яхту».

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#криптовалюта #биткоин #ftx #криптомиллиардер
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