Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бесплатный веб-инструмент, который мгновенно восстанавливает старые фотографии с помощью ИИ

Искусственный интеллект, который является "мозгом" сервиса восстановления фотографий имеет открытый исходный код. Он использует инструменты из фотошопа и других программ для обработки фотографий.
[ ] для раздела Блоги
4
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


реклама

У каждого из нас, дома хранятся альбомы со старыми фотографиями. Фотографии, которые предшествовали эпохе смартфонов и начинают постепенно выцветать, а также трескаться и терять свой изначальный вид. Чтобы восстановить старые фотографии и даже сделать их цветными, был разработан бесплатный веб-инструмент для восстановления фотографий на основе искусственного интеллекта, под названием GFP-GAN, который устраняет цифровое старение и искажения на фотографиях и делает их как новые.

Я открыл для себя этот инструмент несколько дней назад и результаты, честно говоря, поразили меня. Искусственный интеллект, который является "мозгом" сервиса восстановления фотографий имеет открытый исходный код. Он использует инструменты из фотошопа и других программ для обработки фотографий, чтобы сгладить и исправить складки на фотографиях, улучшить тусклые цвета и восстановить выцветшие детали.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Канадский эксперт по искусственному интеллекту Луи Бушар из What's AI, объясняет этот инструмент и принцип его работы в видео ниже. В центре его внимания находится проект «На пути к восстановлению старых фотографий в реальном мире с помощью генеративной коррекции лица». И вы можете попробовать восстановить свои старые фотографии прямо на этом сайте.

Важно отметить, что инструмент для восстановления фотографий максимально прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это загрузить фотографию, которую вы хотите отретушировать. После этого нажмите кнопку «Восстановить фото». И затем вы сможете скачать восстановленное изображение справа.

реклама


Веб-инструмент для восстановления фотографий под названием GFP-GAN разработала команда ученых из Tencent. И следует еще раз подчеркнуть, что искусственный интеллект самостоятельно анализирует отсутствующие или поврежденные детали на фотографиях, которые он восстанавливает на своё усмотрение. Таким образом, улучшая фотографию, специалисты предупреждают, что на самом деле может быть «небольшое изменение идентичности» между оригиналом и готовым продуктом.

Тем не менее, полученные результаты по большому счету впечатляют. А если полученного результата вам будет недостаточно и вы захотите попробовать новые возможности, которые предлагают современные технологии. То вас может заинтересовать такой веб-инструмент, как Deep Nostalgia от MyHeritage, который может анимировать старые фотографии.

реклама

Это инструмент, который фактически позволяет вам заставить объекты на старых фотографиях двигаться, смеяться и говорить все, что вы захотите. Такого рода инструменты достаточно хороши, чтобы растрогать некоторых людей до слез, после того как они оживили фотографии ушедших из жизни близких. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

искусственный интеллект старые фотографии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
32
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 32
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
27 июля 2022 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самсунг - это Гнусмас, компания зарегистрировала торговый знак на радость хейтерам
12
Известный блогер запустил Stray в разрешении 16К – сколько fps удалось выжать из GeForce RTX 3080 Ti
11
Инсайдеры назвали цены и технические характеристики видеокарт NVIDIA и AMD следующего поколения
6
Dying Light 2 уже на торрентах – какую видеокарту купить для одной из самых лучших игр 2022 года
42
Обновлённые данные о характеристиках и быстродействии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40
6
Microsoft анонсировала новые функции в Game Pass
+
GeForce RTX 3090 Ti уже можно купить за 1149 долларов
11
Компания, производящая Ладу Веста, сокращает свой штат на 90%
135
Инсайдеры фиксируют резкое снижение цен на видеокарты в США – GeForce RTX 3090 на Newegg от 63 500р
18
Французский физик в шутку выдал фото колбасы за снимок телескопа «Джеймс Уэбб»
19
Геймеры научились включать трассировку лучей в Stray — производительность ощутимо страдает
10
В Республике Беларусь признали экстремистскими два пака стикеров в Telegram
35
EVGA снижает цену на GeForce RTX 3090 Ti FTW3 на $1000
5
AMD Ryzen 9 7900X Zen 4 получит прирост скорости кэш памяти более 50% по сравнению с Zen 3
33
Core i9-13900K достигает небывалых высот в Geekbench 5 — Ryzen 9 5950X далеко позади
33
Процессор AMD Ryzen 5950E получит 12 ядер, а Ryzen 5900E — всего 10
1
Corsair рассказала о снижении выручки и чистых убытках в $59 000 000
1
Wylsacom заявил, что пиратский контент - это "негигиенично"
27
Microsoft изменит диалоговое окно выключения системы в Windows 11
9
Panasonic и Nikon по примеру конкурентов отказываются от выпуска недорогих цифровых камер
6

Популярные статьи

Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
217
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
90
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
128
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
156
Бесплатный веб-инструмент, который мгновенно восстанавливает старые фотографии с помощью ИИ
4

Сейчас обсуждают

dimkahon
19:39
Старая сказочка.
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
ахахах
19:39
Российская гиперзвуковая ракета разбила советский подземный бункер на Украине.Бункер хороший был,на века с защитой от ядерного взрыва
США используют "ракеты-мясорубки" для уничтожения особо важных целей
dimkahon
19:37
Плин, вот в этом и вся проблема. "Ну если не нравится, то apt-get install..." А я вот не хочу аптгеты ваши, да консоль. Я хочу с момента установки системы накатить туда нужный мне софт и юзать его, а ...
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
Rey.B.
19:36
Сколько Вам было лет "во времена первого Хищника"? - Теперь фильмы и должны быть другими. Какими? - Клиент голосует деньгами. Например, в супергеройских фильмах Марвелл, засилья геев не наблюдается, п...
Обзор фильма "Добыча" ("Prey")
dimkahon
19:33
Юзеры фряхи то же самое твердят. И кстати, вполне аргументированно.
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
ахахах
19:33
а красиво в тех степях
США используют "ракеты-мясорубки" для уничтожения особо важных целей
Archimedes
19:32
Видимо он не очень верит в то что США просуществует 29 лет.
Американец, выигравший в лотерее $1,3 млрд, получит из них только $433,7 млн
dimkahon
19:32
И много игр под них есть? Особенно под первый?
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
dimkahon
19:29
То, что игры запускаются, еще не значит, что там все работает. Твои данные даже на линуксе лишь твои влажные фантазии. А еще подозреваю, что максимум, что ты держишь на линуксе - это сервак, для рабо...
Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования
ахахах
19:28
в 60+-7 бакс будет пишут аналитики риа
США используют "ракеты-мясорубки" для уничтожения особо важных целей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем