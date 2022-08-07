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У каждого из нас, дома хранятся альбомы со старыми фотографиями. Фотографии, которые предшествовали эпохе смартфонов и начинают постепенно выцветать, а также трескаться и терять свой изначальный вид. Чтобы восстановить старые фотографии и даже сделать их цветными, был разработан бесплатный веб-инструмент для восстановления фотографий на основе искусственного интеллекта, под названием GFP-GAN, который устраняет цифровое старение и искажения на фотографиях и делает их как новые.

Я открыл для себя этот инструмент несколько дней назад и результаты, честно говоря, поразили меня. Искусственный интеллект, который является "мозгом" сервиса восстановления фотографий имеет открытый исходный код. Он использует инструменты из фотошопа и других программ для обработки фотографий, чтобы сгладить и исправить складки на фотографиях, улучшить тусклые цвета и восстановить выцветшие детали.

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Канадский эксперт по искусственному интеллекту Луи Бушар из What's AI, объясняет этот инструмент и принцип его работы в видео ниже. В центре его внимания находится проект «На пути к восстановлению старых фотографий в реальном мире с помощью генеративной коррекции лица». И вы можете попробовать восстановить свои старые фотографии прямо на этом сайте.

Важно отметить, что инструмент для восстановления фотографий максимально прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это загрузить фотографию, которую вы хотите отретушировать. После этого нажмите кнопку «Восстановить фото». И затем вы сможете скачать восстановленное изображение справа.

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Веб-инструмент для восстановления фотографий под названием GFP-GAN разработала команда ученых из Tencent. И следует еще раз подчеркнуть, что искусственный интеллект самостоятельно анализирует отсутствующие или поврежденные детали на фотографиях, которые он восстанавливает на своё усмотрение. Таким образом, улучшая фотографию, специалисты предупреждают, что на самом деле может быть «небольшое изменение идентичности» между оригиналом и готовым продуктом.

Тем не менее, полученные результаты по большому счету впечатляют. А если полученного результата вам будет недостаточно и вы захотите попробовать новые возможности, которые предлагают современные технологии. То вас может заинтересовать такой веб-инструмент, как Deep Nostalgia от MyHeritage, который может анимировать старые фотографии.

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Это инструмент, который фактически позволяет вам заставить объекты на старых фотографиях двигаться, смеяться и говорить все, что вы захотите. Такого рода инструменты достаточно хороши, чтобы растрогать некоторых людей до слез, после того как они оживили фотографии ушедших из жизни близких.