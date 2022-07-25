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Intel и тайваньская компания MediaTek будут совместно разрабатывать чипы с использованием технологии Intel Foundry Services. Цель сотрудничества состоит в том, чтобы MediaTek могла стабильно поставлять свою продукцию партнерам и расширить свой рынок в Европе и США.
MediaTek — это по сути производитель чипов без фабрик, который поставляет процессоры для смартфонов OnePlus, Samsung и других производителей, при этом большая часть его мощностей в настоящее время обрабатывается компанией TSMC. Похоже, что Intel планирует создавать чипы для менее привлекательных устройств, используемых для промышленных вычислений, медицинских устройств и многого другого.
Это партнерство соответствует обещанию генерального директора Intel Пэта Гелсингера искать клиентов для своего литейного бизнеса. Intel запустила IFS в 2021 году, чтобы воспользоваться растущим спросом на производство полупроводников, предложив «передовые технологии обработки и упаковки», а также увеличить мощности во всем мире. Как один из ведущих производителей чипов без фабрики, MediaTek будет ключевым клиентом.
Также в прошлом году Intel сообщила, что будет разрабатывать чипы для Qualcomm в рамках своего литейного производства. Компания также подробно описала свою стратегию «IDM 2.0», направленную на то, чтобы догнать конкурентов TSMC и Samsung к 2025 году, начав с инвестиций в размере 20 миллиардов долларов в два производственных завода в Аризоне. Позже в 2021 году администрация Байдена отвергла планы Intel по производству кремниевых пластин в Китае, чтобы решить глобальную проблему нехватки микросхем, сославшись на соображения безопасности.
Сенат США должен проголосовать за закон о чипах, направленный на поддержку отечественного производства полупроводников за счет налоговых льгот и субсидий на сумму до 52 миллиардов долларов. Тем не менее, некоторые игроки отрасли обеспокоены тем, что предпочтение будет в пользу Intel, в ущерб более мелким производителям, таким как AMD, Qualcomm и NVIDIA. Эти компании разрабатывают свои собственные чипы, но не производят их, поэтому не получат прямой выгоды от субсидий.