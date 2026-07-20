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Fantoci
Глава ADATA: технологические рынки недооценили спрос на DRAM, дефицит памяти сохранится 10 лет
Руководство ADATA сообщило о критическом истощеним складских запасов у поставщиков первого уровня — объемы резервов сократились с нескольких месяцев до двух-трех недель
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Председатель совета директоров тайваньской компании ADATA, одного из крупнейших в мире производителей модулей DRAM, Чэнь Либай заявил, что технологические рынки систематически недооценивают реальный уровень глобального спроса на оперативную память. По его оценке, дефицит DRAM продлится как минимум десять лет, а разговоры о «пузыре» искусственного интеллекта преждевременны.

Источник: ofix.com

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Выступая на пресс-брифинге, Чэнь Либай отметил, что текущая волна нехватки памяти затронула одновременно все четыре основные продуктовые линейки — DRAM, NAND Flash, твердотельные накопители (SSD) и традиционные жесткие диски (HDD). По словам главы ADATA, за 30 лет работы в индустрии он впервые сталкивается с подобным явлением.

Причиной сложившейся ситуации Чэнь назвал взрывной спрос со стороны поставщиков облачных сервисов (CSP), которые строят инфраструктуру для искусственного интеллекта. Такие крупные игроки как OpenAI, Google, Amazon и Microsoft, заключают долгосрочные контракты напрямую с производителями чипов (Samsung Electronics, SK Hynix, Micron), фактически вытесняя с рынка модульных производителей, традиционно выступавших в роли посредников. «Наши конкуренты — это уже не другие модульные компании, а CSP-гиганты», — заявил Чэнь.

Объемы заказов со стороны CSP оказались настолько велики, что производители памяти не были к ним готовы. Поставщики сократили складские запасы до минимального уровня — двух-трех недель, тогда как в обычных условиях поддерживается двух-трехмесячный запас. ADATA, в свою очередь, дала указание отделу продаж «продавать с осторожностью» и отдавать приоритет постоянным клиентам.

Отвечая на вопрос о возможном перегреве инвестиций в ИИ, Чэнь Либай назвал обсуждение «пузыря» преждевременным. «Мы можем говорить о том, будет ли пузырь ИИ, после 2030 года, в 2040 или 2050», — цитирует его Wccftech. Глава ADATA подчеркнул, что спрос на ИИ-вычисления продолжает расти, и будущие приложения будут расширяться на модели B2B, B2G, B2C и B2B2C, что лишь увеличит потребность в вычислительных ресурсах.

Источник: thepcenthusiast.com

По оценке Чэня, дефицит памяти продлится не менее десяти лет, и даже расширение производственных мощностей не сможет полностью покрыть спрос. Производители DRAM, по его словам, придерживаются осторожной стратегии наращивания мощностей, понимая риски крупномасштабной экспансии. Большинство строительных проектов и планов расширения существующих линий рассчитаны на период с 2028 по 2035 год.

В числе дополнительных факторов, усугубляющих ситуацию, — поэтапное прекращение производства DDR4. Samsung, SK Hynix и Micron объявили о сворачивании выпуска DDR4, переориентируя мощности на DDR5 и высокомаржинальную HBM-память для ИИ-серверов. Чэнь предупредил, что дефицит DDR4 сохранится как минимум два года, а после остановки производственных линий их перезапуск будет практически невозможен.

Ранее генеральный директор Phison Electronics Пуа Кхенг Сенг также высказывал прогноз о возможном десятилетнем дефиците NAND Flash. Однако оценка Чэня Либая охватывает более широкий спектр продуктов и основана на текущей динамике спроса со стороны ИИ-инфраструктуры, которая, по его мнению, полностью нарушила традиционный 3–4-летний цикл рынка памяти.

#ssd #dram #adata #дефицит памяти #nand flash #чэнь либай
Источник: wccftech.com
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