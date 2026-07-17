Аналогичное поведение отмечено у мониторов Dell и Alienware, которые через метаданные устройств также инициируют загрузку фирменного ПО.

Специалисты технического издания Gamers Nexus опубликовали результаты расследования, согласно которым смарт-телевизоры и актуальные линейки мониторов LG (UltraGear и UltraFine) осуществляют сбор данных пользователей и в фоновом режиме устанавливают стороннее программное обеспечение.

Источник: LG Electronics

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В центре внимания оказался монитор LG UltraGear 34GX900A-B стоимостью около 1200 долларов. Инженеры выяснили, что при физическом подключении устройства к компьютеру под управлением операционной системы Windows автоматически инициируется загрузка пакетов LG Monitor App Installer и McAfee Scam Detector. Процесс развертывания программного обеспечения происходит без вывода диалоговых окон и запроса разрешения на установку со стороны пользователя.

Механизм скрытой инсталляции опирается на штатную функцию Windows Device Setup Manager. При обнаружении нового оборудования ОС Windows считывает метаданные устройства, обращается к каталогу Microsoft Store и загружает привязанное к нему приложение. Установленная утилита LGElectronics.LGMonitorApp, по данным расследования, работает преимущественно как инструмент для регулярного показа рекламы. Тестирование Gamers Nexus показало, что уведомление с предложением активировать 30-дневную подписку на сервис McAfee Scam Detector выводилось на экран при 31 из 32 последовательных загрузок системы. Согласно технической документации LG, инсталлятор имеет полный доступ к системным ресурсам. Пользовательские отчеты о подобном поведении техники фиксируются на профильных площадках с конца 2024 года. Блокировка автоматической загрузки требует изменения параметров групповой политики Windows (Group Policy).

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Проблема конфиденциальности также распространяется на смарт-телевизоры LG. Исходя из условий предоставления услуг, для работы функций на базе искусственного интеллекта пользователи должны предоставить компании доступ к массиву личных данных. LG оставляет за собой право записывать и анализировать голосовые команды. Документ перекладывает юридическую ответственность на владельца устройства: он обязан самостоятельно информировать гостей и членов семьи о том, что телевизор фиксирует их речь. При наличии возражений со стороны присутствующих правила предписывают полностью отключить микрофон и функции голосового управления.

Текущее соглашение разрешает корпорации фиксировать сценарии использования продукта и передавать собранную статистику третьим лицам. Отказ от принятия новых условий на телевизорах прошлых лет возможен только путем блокировки системных обновлений платформы webOS, что прекращает загрузку и установку патчей безопасности.