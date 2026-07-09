Розничная цена протестированного мини-ПК составляет около 3999 долларов, тогда как Steam Machine стартует с 1049 долларов.

Автор YouTube-канала ETA Prime провел успешный эксперимент по превращению сверхкомпактной рабочей станции AMD Ryzen AI Halo MiniAI стоимостью 3999 долларов (около 304 тыс. рублей) в игровую консоль под управлением операционной системы SteamOS (версия 3.8.14). По итогам проведенных тестов получившаяся сборка превзошла официальную аппаратную платформу Steam Machine от компании Valve по уровню производительности до 50%.

Протестированный компьютер выполнен в ультракомпактном формате: вся его аппаратная начинка уместилась в корпусе объемом всего один литр. Вычислительным центром выступает гибридный процессор (APU) AMD Ryzen AI Max+ 395. Данный чип базируется на микроархитектуре Zen 5, располагает 16 физическими ядрами и поддерживает 32 потока инструкций. Обработка графики осуществляется высокопроизводительным интегрированным ускорителем Radeon 8060S, который оснащен 40 вычислительными блоками архитектуры RDNA 3.5.

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Рабочая станция укомплектована 128 гигабайтами распаянной оперативной памяти стандарта LPDDR5X. В процессе конфигурации под управлением SteamOS автор эксперимента программным путем выделил 96 гигабайт из общего массива памяти исключительно под нужды графического процессора.

В Shadow of the Tomb Raider на максимальных настройках без апскейлинга система на базе Ryzen AI Max+ 395 показала 138 кадров в секунду на 1080p против 118 у Steam Machine, 103 против 86 на 1440p и 62 против 44 на 4K. В Cyberpunk 2077 на максимальных настройках устройство AMD выдало 84 кадра в секунду на 1080p против 74 у консоли Valve, 52 против 45 на 1440p и 27 против 18 на 4K. В Horizon Zero Dawn Remastered без FSR результаты составили 72 против 58 кадров в секунду на 1080p, 56 против 48 на 1440p и 32 против 26 на 4K. Также блогер протестировал игры Crimson Desert, Forza Horizon 6, Elden Ring, Doom: The Dark Ages и Marvel's Spider-Man 2.

Проведенный тест демонстрирует аппаратный потенциал платформы, известной под кодовым названием Strix Halo. Поступила в продажу она более 18 месяцев назад. Несмотря на первоначальные прогнозы отраслевых аналитиков о возможном выпуске портативных консолей или компактных игровых ПК на данной базе, корпорация AMD отказалась от вывода платформы на массовый игровой рынок. Архитектура была переориентирована на корпоративный сектор, локальную работу с алгоритмами искусственного интеллекта и задачи автоматизированного проектирования.

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На текущий момент процессор Ryzen AI Max+ 395 применяется в мобильных рабочих станциях и специализированных мини-ПК. Модель MiniAI позиционируется производителем как конкурент вычислительных систем для ИИ-разработчиков, таких как Nvidia DGX Spark. Ориентация на корпоративный сегмент, а также техническое требование к использованию больших объемов быстрой распаянной памяти обуславливают розничную цену устройства в 3999 долларов. Трансформация рабочей станции в платформу на базе SteamOS фиксирует способность интегрированной графики RDNA 3.5 обеспечивать стабильную работу требовательных видеоигр без применения дискретных видеокарт.