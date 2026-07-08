Согласно официальному заявлению Космических сил, Meadowlands позволяет обнаруживать, подавлять, нарушать и ослаблять возможности спутников противника.

Командование боевых действий Космических сил США (USSF) официально приняло в эксплуатацию первую мобильную систему электромагнитного оружия Meadowlands. Оборудование предназначено для подавления космических аппаратов и систем связи противника. Решение о вводе системы в боевую эксплуатацию было официально анонсировано 26 июня 2026 года. Разработчиком выступила оборонная компания L3Harris Technologies в рамках модернизации системы противодействия связи Counter Communications System (CCS) 10.2.

Источник изображения: USSF.

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Meadowlands представляет собой наземную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), смонтированную на колесных прицепах. Ее функция — обнаружение, нейтрализация и нарушение работы вражеских орбитальных группировок с помощью направленных электромагнитных лучей. Оружие действует по принципу генерации «обратимых эффектов», то есть оно блокирует каналы связи и нарушает работу программно-аппаратного обеспечения путем глушения входящих сигналов на приемных антеннах спутника. Данный метод выводит космический аппарат из строя без его физического разрушения и образования орбитального мусора. В результате целевой спутник теряет способность получать команды, обрабатывать телеметрию и передавать потоки данных.

В аппаратную базу Meadowlands входят многодиапазонные антенны спутниковой связи с двойной поляризацией, малошумящие усилители, усилители мощности и антенные фотонные блоки. Система использует программно-определяемую архитектуру и автоматизацию, что позволяет операторам быстрее переключаться между целями и одновременно обрабатывать множественные сигналы.

По сравнению с предыдущим поколением оборудования (CCS 10.2, введено в строй в 2020 году), Meadowlands обладает уменьшенными габаритами. Для транспортировки новой системы требуется семь грузовых контейнеров против двадцати трех у предшественника. Габариты установки рассчитаны на перевозку военно-транспортными самолетами класса Lockheed C-130 Hercules для быстрого развертывания в разных точках базирования.

Источник изображения: USSF.

Эксплуатацией комплексов занимается подразделение Space Delta 3 Космических сил, специализирующееся на космической радиоэлектронной борьбе. Первое серийное устройство было передано военным в конце 2025 года. Перед официальным развертыванием операторы прошли этапы тестирования, боевых стрельб и отработки тактических сценариев. Общий запланированный парк Meadowlands составляет 32 единицы. L3Harris планирует выйти на темп поставок одной установки в месяц.

Программа Meadowlands разворачивается на фоне общего увеличения финансирования направления космического контроля. В бюджетном запросе Космических сил на 2027 финансовый год заложено 21 млрд долларов на наступательные и оборонительные космические программы, что на 158% превышает показатели 2026 года. Из этой суммы 450 млн долларов выделяется непосредственно на закупку комплексов Meadowlands. Дополнительно ведомство запросило финансирование на строительство пяти новых оперативных центров РЭБ для глобального распределения средств управления радиоэлектронным противодействием.