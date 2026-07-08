Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Космические силы США приняли на вооружение мобильную РЭБ Meadowlands для подавления спутников
Согласно официальному заявлению Космических сил, Meadowlands позволяет обнаруживать, подавлять, нарушать и ослаблять возможности спутников противника.
реклама

Командование боевых действий Космических сил США (USSF) официально приняло в эксплуатацию первую мобильную систему электромагнитного оружия Meadowlands. Оборудование предназначено для подавления космических аппаратов и систем связи противника. Решение о вводе системы в боевую эксплуатацию было официально анонсировано 26 июня 2026 года. Разработчиком выступила оборонная компания L3Harris Technologies в рамках модернизации системы противодействия связи Counter Communications System (CCS) 10.2.

Источник изображения: USSF.

реклама

Meadowlands представляет собой наземную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), смонтированную на колесных прицепах. Ее функция — обнаружение, нейтрализация и нарушение работы вражеских орбитальных группировок с помощью направленных электромагнитных лучей. Оружие действует по принципу генерации «обратимых эффектов», то есть оно блокирует каналы связи и нарушает работу программно-аппаратного обеспечения путем глушения входящих сигналов на приемных антеннах спутника. Данный метод выводит космический аппарат из строя без его физического разрушения и образования орбитального мусора. В результате целевой спутник теряет способность получать команды, обрабатывать телеметрию и передавать потоки данных.

В аппаратную базу Meadowlands входят многодиапазонные антенны спутниковой связи с двойной поляризацией, малошумящие усилители, усилители мощности и антенные фотонные блоки. Система использует программно-определяемую архитектуру и автоматизацию, что позволяет операторам быстрее переключаться между целями и одновременно обрабатывать множественные сигналы.

По сравнению с предыдущим поколением оборудования (CCS 10.2, введено в строй в 2020 году), Meadowlands обладает уменьшенными габаритами. Для транспортировки новой системы требуется семь грузовых контейнеров против двадцати трех у предшественника. Габариты установки рассчитаны на перевозку военно-транспортными самолетами класса Lockheed C-130 Hercules для быстрого развертывания в разных точках базирования.

Источник изображения: USSF.

Эксплуатацией комплексов занимается подразделение Space Delta 3 Космических сил, специализирующееся на космической радиоэлектронной борьбе. Первое серийное устройство было передано военным в конце 2025 года. Перед официальным развертыванием операторы прошли этапы тестирования, боевых стрельб и отработки тактических сценариев. Общий запланированный парк Meadowlands составляет 32 единицы. L3Harris планирует выйти на темп поставок одной установки в месяц.

Программа Meadowlands разворачивается на фоне общего увеличения финансирования направления космического контроля. В бюджетном запросе Космических сил на 2027 финансовый год заложено 21 млрд долларов на наступательные и оборонительные космические программы, что на 158% превышает показатели 2026 года. Из этой суммы 450 млн долларов выделяется непосредственно на закупку комплексов Meadowlands. Дополнительно ведомство запросило финансирование на строительство пяти новых оперативных центров РЭБ для глобального распределения средств управления радиоэлектронным противодействием.

#сша #рэб #космические силы сша #meadowlands #ussf
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
SpaceX за полгода сожгла в атмосфере 260 спутников Starlink
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
ОАК не планирует менять иностранную авионику на SSJ-100 и опровергла оценку стоимости ремоторизации
Ноутбук Acer Swift 16 AI с 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном и Core Ultra X9 388H оценён в $1900
Немецкий инженер собрал 8192-ядерный GPU на базе микроконтроллеров RISC-V со встроенным дисплеем
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
Broadcom продолжит поставлять чипы Apple до 2031 года
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
Минпромторг РФ ожидает высокий спрос на новый региональный российско-белорусский самолёт «Освей»
В США вышел трейлер сербского постапокалиптического боевика «Воины пустоши»
Huawei создала новый процессор Kirin 2026 для смартфонов по новому закону масштабирования
В России подорожает курица и другое мясо птицы — производители предупреждают о кризисе в отрасли

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter