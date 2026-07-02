Габариты новинки соответствуют бизнес-классу: длина составляет 5150 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1505 мм при колёсной базе 3030 мм.

Китайский автопроизводитель BYD официально начал продажи флагманского седана Seal 08, который стал ключевой моделью линейки Ocean Network. Технические характеристики и базовая стоимость — 196 900 юаней (около 28 980 долларов США) — позиционируют его как прямого конкурента Tesla Model 3 (34 100 долларов США) на внутреннем и международном рынках.

Источник изображения: BYD

Seal 08 предлагается как в полностью электрическом исполнении (BEV), так и в версии с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Электрические модификации Seal 08 построены на 800-вольтовой архитектуре и оснащены литий-железо-фосфатными (LFP) батареями Blade второго поколения. Базовые версии с аккумулятором емкостью 76,7 кВт·ч обеспечивают запас хода до 775–785 км по измерительному циклу CLTC. Модификация с батареей на 92,1 кВт·ч увеличивает этот показатель до 905 км, что превышает заявленный запас хода прямого конкурента — Tesla Model 3 Long Range (830 км).

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Полноприводная версия электромобиля развивает суммарную мощность 510 кВт и разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Подключаемые гибриды используют ДВС объемом 1,5 литра в связке с электромоторами, обеспечивая совокупный запас хода до 1660 км. Платформа поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки (Flash Charging). По данным производителя, система позволяет пополнять ресурс аккумулятора с 10% до 70% менее чем за 5 минут, а зарядка до 97% занимает 9 минут.

Источник изображения: BYD

Габариты кузова Seal 08 составляют 5150 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1505 мм в высоту, колесная база — 3030 мм. Технической особенностью модели является система управления задними колесами, включенная в стандартное оснащение. Эта функция сокращает радиус разворота до 4,95 метра, компенсируя пятиметровые габариты седана. За контроль кренов шасси отвечает пневматическая подвеска DiSus-A с закрытыми двойными камерами и датчиками сканирования дорожного полотна, которые корректируют параметры демпфирования перед прохождением неровностей.

Внутреннее оснащение включает 15,6-дюймовый центральный сенсорный дисплей, 26-дюймовый проекционный экран дополненной реальности (AR-HUD) и сиденья с электроприводами и функцией массажа. Системы активной безопасности и помощи водителю (ADAS) на базе лидаров интегрированы в базовую стоимость автомобиля, в отличие от платного комплекса автопилота у Tesla. Массовое производство модели локализовано на заводе в Сиане, где компания в приоритетном порядке наращивает выпуск элементов питания для своевременного удовлетворения спроса по предзаказам.