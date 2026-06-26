Новая серия ориентирована на геймеров и энтузиастов, нуждающихся в дополнительном объёме ОЗУ для многозадачности, стриминга и игр. Все модули оснащены отобранными чипами и сопровождаются пожизненной гарантией.

Польский производитель компьютерной памяти Wilk Elektronik SA, владеющий брендом Goodram, объявил о возвращении в производство модулей оперативной памяти стандарта DDR4 емкостью 4 ГБ. В новую линейку RIVAL DDR4 RADIANT также вошли одиночные модули емкостью 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ. Решение вернуть в производство планки малого объема, ранее считавшиеся устаревшими, продиктовано глобальным кризисом на рынке полупроводников, получившим в индустрии название «RAMpocalypse». Из-за резкого роста цен покупка высокоемкой памяти DRAM и переход на стандарт DDR5 стали экономически нецелесообразными для большинства сборщиков ПК.

Источник изображения: IT Home

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Кризис поставок обострился в 2025 году, когда ведущие мировые производители памяти переориентировали производственные линии на выпуск дорогостоящей памяти HBM (High Bandwidth Memory) для нужд инфраструктуры искусственного интеллекта. По данным аналитиков, только на нужды ИИ-разработчиков (таких как OpenAI) уходит до 40% мировых запасов DRAM. Следствием этого стал структурный дефицит в потребительском сегменте: розничные цены на DDR5 и комплекты DDR4 большого объема выросли на 200–400%, а спотовая стоимость отдельных чипов памяти на глобальном рынке увеличилась многократно.

В ответ на дефицит компания Wilk Elektronik SA, являющаяся единственным производителем компьютерной памяти в Европейском союзе, предложила бюджетную альтернативу. Модули RIVAL DDR4 RADIANT работают на частоте 3200 МГц (MT/s). В зависимости от версии, тайминги составляют CL16 или CL18, а рабочее напряжение — 1,2 В или 1,35 В. Устройства собраны на печатной плате черного цвета и оснащены алюминиевыми радиаторами без RGB-подсветки, доступными в красном и зеленом исполнениях.

Источник изображения: IT Home

Возвращение 4-гигабайтных модулей ориентировано на OEM-сборщиков, корпоративный сектор, образовательные учреждения и сегмент бюджетного гейминга. Использование двух модулей по 4 ГБ в двухканальном режиме позволяет получить минимально необходимые 8 ГБ для работы операционных систем Windows 10 и 11, обеспечивая при этом более высокую пропускную способность по сравнению с установкой одной планки на 8 ГБ.

Как заявила вице-президент Wilk Elektronik SA Моника Вильк, стандарт DDR4 сохраняет свою актуальность для значительной базы пользователей. В условиях «RAMpocalypse» модернизация существующих платформ с помощью доступных модулей DDR4 является более рациональным финансовым решением, чем полная замена материнских плат и процессоров для перехода на DDR5. Выпуск малоемких планок позволяет снизить общую стоимость сборки систем базового уровня, частично компенсируя возросшие затраты на другие комплектующие.