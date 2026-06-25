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Fantoci
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
Основой роста стали масштабные инвестиции в судостроительную промышленность.
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С 2021 года судостроительная промышленность Китая спустила на воду около 24 подводных лодок, превысив совокупные производственные показатели Российской Федерации и Соединенных Штатов. Расширение профильной инфраструктуры и диверсификация проектов позволили КНР занять лидирующие позиции в мировом военном кораблестроении.

Источник: commons.wikimedia.org

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Согласно данным военно-морских аналитических ресурсов, за последние пять лет российские верфи выпустили 12 подводных лодок, а американские — семь. Таким образом, объемы производства китайского подводного флота вдвое превосходят российские и более чем в три раза — американские. На долю этих трех стран, а также Великобритании, Франции и Индии, приходится основная часть из 77 субмарин, построенных 16 странами за этот период.

Китайский военно-промышленный комплекс демонстрирует высокую скорость технологической итерации. Из 24 спущенных на воду китайских лодок выделяются семь новых классов. Для сравнения, Россия за аналогичный период спустила на воду лишь одну лодку нового класса (проект «Хабаровск»), а Соединенные Штаты продолжали серийный выпуск субмарин устоявшегося класса Virginia. Помимо традиционных пилотируемых кораблей, КНР стала единственной страной, которая проектирует и производит сверхкрупные необитаемые подводные аппараты (XXLUUV), сопоставимые по габаритам с обычными субмаринами.

Источник: commons.wikimedia.org

Наращивание темпов выпуска напрямую связано с масштабным расширением производственной базы. Китай существенно увеличил мощности своих ключевых предприятий, в частности, верфи Bohai Shipbuilding Heavy Industry в Хулудао, где были возведены дополнительные сборочные цеха. Также к строительству подводных лодок новых конфигураций подключилась шанхайская верфь Jiangnan Shipyard. Наличие нескольких параллельных центров производства позволяет Пекину вести одновременную сборку атомных ударных лодок (серия Type 093B), субмарин с баллистическими ракетами (серия Type 094) и тестировать платформы следующих поколений (Type 095 и Type 096).

По оценкам разведки ВМС США, текущая динамика подтверждает смену стратегии Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Пекин осуществляет планомерный переход от преимущественного использования дизель-электрических лодок к флоту с высокой долей атомных субмарин. Эта аппаратная конфигурация предназначена для обеспечения длительного патрулирования, стратегического сдерживания и защиты морских коммуникаций в условиях глубоководных операций далеко за пределами первой цепи островов.

#россия #сша #китай #кнр #подводна лодка
Источник: interestingengineering.com
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