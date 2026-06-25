По мнению аналитиков, логика Rockstar прозрачна, чтобы не ввязываться в полемику о базовой цене выше $100, компания оставила стандартную версию ниже этой отметки, но вынесла часть контента в более дорогое издание.

Студия Rockstar Games впервые в истории серии Grand Theft Auto заблокировала часть физических локаций одиночной кампании за дополнительным платным доступом. Согласно описанию продукта, опубликованному на странице предзаказов Grand Theft Auto VI, владельцы стандартного издания игры не смогут посещать ряд магазинов кастомизации, зарезервированных исключительно для покупателей Ultimate Edition.

Источник изображения: Rockstar Games

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Речь идет о пяти объектах инфраструктуры, встроенных в открытый мир вымышленного штата Леонида. В их число вошли два автосервиса — Rideout Customs (внутренняя и внешняя отделка автомобилей в стиле donk) и One-Eyed Willie's (специализация на внедорожных модификациях в акватории Lake Leonida). Также эксклюзивный статус получили парикмахерская Sara's Unisex Salon (прически, мужское брадобрейние, макияж и маникюр для главных героев), магазин стритвир-одежды Stock 305 и тату-салон Electric Fang Tattoo, предлагающий более 50 эскизов от художественного коллектива FAILE.

Помимо магазинов, за доплатой скрыты сайд-миссии: рейды на базы банд и задания по поиску брошенных классических автомобилей. Таким образом, блокировке подверглись реальные локации открытого мира — а не только косметика, что стало новой категорией пейволла в крупнобюджетных играх.

Среди заблокированного контента — транспортные средства, опции кастомизации персонажей, активности для протагонистов Джейсона и Люсии, а также целые локации, включая базу банды. В числе эксклюзивных автомобилей — Grotti Cheetah 1995 года, Vapid Dominator Buggy 1967 года и ряд других машин со специальными ливреями.

Источник изображения: Reddit

Доступ к этому контенту закрыт для игроков, купивших базовую версию игры по цене $80. Попасть в них смогут только игроки, купившие расширенное издание за $100. Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей текущего поколения.

Сама Rockstar Games позиционирует появление эксклюзивных магазинов не как ограничение базового функционала, а как альтернативный способ доставки премиум-контента. По данным изданий, ознакомившихся с описанием изданий, на карте игры останутся обычные салоны красоты, тату-студии и тюнинг-ателье, доступные всем игрокам. Разница заключается лишь в ассортименте: эксклюзивные объекты содержат предметы, входящие в цифровой набор Ultimate Edition, который разблокируется прогрессивно по мере прохождения сюжетной кампании.

Решение физически закрыть двери внутриигровых магазинов в стандартногом издании вызвало критику со стороны сообщества. Игроки и профильные издания отмечают, что подобная механика до настоящего момента не применялась в крупных open-world проектах с одиночным режимом. Основное недовольство заключается в том, что факт существования закрытых локаций, в которые персонаж не может войти без подтверждения покупки, нарушает целостность игрового мира. Участники дискуссий на тематических форумах указывают, что размещение премиум-предметов в отдельных вкладки меню существующих магазинов позволило бы избежать визуального разделения игрового пространства на доступное и платное.

Вопрос распространения данной механики на многопользовательский режим GTA Online на данный момент остается открытым: в официальных материалах Rockstar упоминается только одиночная кампания.