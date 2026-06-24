Розыгрыш приурочен к выходу технологии масштабирования FSR 4.1 для видеокарт серии Radeon RX 7000

Компания AMD объявила о запуске промоакции под названием Jack's AMD Radeon GPU Drop Sweepstakes. В рамках этого мероприятия среди пользователей из ограниченного числа стран разыгрываются шесть видеокарт серий Radeon RX 7000 и RX 9000. Общая розничная стоимость призового фонда оценивается организаторами в 3939,94 доллара США.

Данная кампания приурочена к выпуску технологии масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution (FSR) 4.1 для графических адаптеров линейки Radeon RX 7000. Инициатива названа в честь Джека Хьюина (Jack Huynh), старшего вице-президента и генерального менеджера подразделения вычислительных и графических решений AMD. Техническим администрированием розыгрыша занимается агентство iGames.

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В качестве призов заявлены устройства на базе архитектур RDNA 3 и RDNA 4. Спецификация разыгрываемого оборудования включает:

Одну видеокарту Radeon RX 7900 XTX;

Две видеокарты Radeon RX 9070 XT;

Три видеокарты Radeon RX 9060 XT.









Согласно опубликованному регламенту, акция имеет жесткие географические ограничения. К участию допускаются исключительно резиденты Соединенных Штатов Америки, Канады (за исключением провинции Квебек), Великобритании, Шотландии и Ирландии. Пользователи из государств континентальной Европы, стран Азии, Южной Америки и других регионов к участию не допускаются.

Механика розыгрыша базируется на цифровом взаимодействии с брендом. Для получения конкурсных заявок (максимум 33 на одного человека) участникам необходимо выполнить ряд действий. В их число входит создание учетной записи на портале AMD Gaming, подписка на официальные каналы компании и личные страницы Джека Хьюина в социальных сетях X (ранее Twitter), LinkedIn и Instagram. Дополнительные заявки выдаются за присоединение к официальному серверу AMD в Discord и ежедневное посещение корпоративного промо-сайта.

Прием заявок открылся 23 июня и завершится 5 июля 2026 года в 23:59 по тихоокеанскому времени (PDT). Процедура случайного выбора победителей назначена на 6 июля.