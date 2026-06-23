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Nvidia RTX 5090 Founders Edition вышла из строя в лаборатории Club386 из-за оплавленного 12V-2×6
Инцидент произошел на тестовом стенде, собранном на базе материнской платы с чипсетом Intel Z890. Видеокарта была подключена к блоку питания be quiet! Dark Power 13 мощностью 1000 Вт.
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Редакция британского профильного издания Club386 сообщила о выходе из строя тестового образца видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition и компьютерного блока питания в результате термического разрушения 16-контактного кабеля 12V-2x6. По данным журналистов, критическое оплавление коннекторов зафиксировано одновременно с двух сторон: в разъеме графического ускорителя и в порту источника питания.

Источник: club386.com

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Аппаратный сбой произошел во время работы тестового стенда на базе материнской платы Intel Z890. Подача энергии на видеокарту осуществлялась от блока питания be quiet! Dark Power 13 мощностью 1000 Вт. В системе применялся оригинальный выделенный кабель 12V-2x6 без использования удлинителей и сторонних адаптеров. Представители издания исключают вероятность пользовательской ошибки, подчеркивая, что штекер был установлен корректно и плотно зафиксирован в разъеме перед началом испытаний.

Инцидент проанализировали специалисты портала VideoCardz и отметили специфику данного случая на фоне предыдущих эпизодов выгорания разъемов. Возникновение термического повреждения в профессиональной тестовой лаборатории ставит под сомнение версию о том, что оплавление контактов происходит исключительно из-за неполного подключения кабелей конечными потребителями. Ресурс напоминает, что аналогичные аппаратные отказы ранее фиксировались в пресс-системах других профильных обозревателей, включая авторов немецкого портала PCMasters.

Источник: club386.com

Согласно анализу YouTube-канала BuildZoid, в картах серий RTX 40 и RTX 50 Nvidia сократила число шунтирующих резисторов по сравнению с RTX 30, лишив GPU возможности контролировать распределение тока по отдельным пинам. На RTX 5090 Founders Edition установлен лишь один такой резистор — минимальное значение среди всех современных флагманских карт.

Для справки, разъем 12V-2x6 был внедрен производителями в рамках спецификаций PCI Express для замены проблемного коннектора 12VHPWR. Инженеры изменили конфигурацию сигнальных контактов (sense pins) для предотвращения подачи питания при неплотном соединении. Эта аппаратная модификация предназначалась для устранения проблемы оплавлений интерфейсов, характерной для видеокарт предыдущего поколения — GeForce RTX 4090.

Источник: club386.com

Заявленное энергопотребление (TGP) модели GeForce RTX 5090 достигает 575 Вт. Практика тестирования показывает, что передача данной мощности через единый 16-контактный интерфейс продолжает создавать избыточную термическую нагрузку на контактные группы, что в отдельных сценариях приводит к физическому повреждению оборудования.

Компания Nvidia признала факт правильной эксплуатации оборудования и предоставила редакции Club386 замену сгоревшей видеокарты. Официальные комментарии производителя относительно архитектурной надежности стандарта 12V-2x6 применительно к графическим процессорам серии RTX 50 не публиковались. Журналисты Club386 призвали Nvidia, AMD, Intel и производителей блоков питания совместно разработать новый стандарт разъёма питания, способного безопасно передавать высокие токи без риска оплавления и выхода компонентов из строя.

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#nvidia #rtx 5090 #12v-2×6 #nvidia rtx 5090 founders edition
Источник: videocardz.com
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