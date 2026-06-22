Тестирование проходило в реальных дорожных условиях, включая экстремальные погодные режимы, а суммарный пробег транспортных средств в рамках пилотного проекта превысил 15 000 километров.

Китайский производитель коммерческого транспорта FAW Jiefang (подразделение FAW Group) совместно с разработчиком элементов питания HiNa Battery успешно завершил этап семимесячных дорожных испытаний тяжелого электрогрузовика, оснащенного натрий-ионной батареей. Совокупный пробег транспортного средства в рамках тестов превысил 15 000 километров.

Источник: electrek.co

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В качестве тестовой платформы использовался седельный тягач Jiefang J6P. На транспортное средство был установлен натрий-ионный аккумуляторный блок емкостью 339 кВт⋅ч. Программа испытаний включала стендовые проверки, оценку надежности узлов, замеры тягово-динамических характеристик и эксплуатацию в экстремальных климатических условиях. Тесты проводились вне закрытой лабораторной среды и имитировали непрерывную коммерческую эксплуатацию с протяженными маршрутами, регулярными циклами зарядки и сменой дорожных покрытий.

Зафиксированные технические показатели продемонстрировали устойчивость химического состава к низким температурам. При температуре окружающей среды -40 °C батарея сохранила более 90% своей первоначальной полезной емкости. Скорость полного восполнения заряда аккумулятора при использовании станций быстрой зарядки составила от 20 до 25 минут. Ресурс батареи превысил 8000 рабочих циклов заряда-разряда, что превосходит действующие стандарты индустрии для большегрузного коммерческого транспорта.

Jiefang J6P. Источник: electrek.co

Представители FAW Jiefang подтвердили, что натрий-ионные материалы обладают более низкой химической реактивностью и высокой термической стабильностью. Это снижает риски перегрева при высокочастотных нагрузках, характерных для логистических операций. Способность элементов питания работать в условиях сильных морозов делает целесообразным использование таких грузовиков в северных регионах Китая, таких как Харбин и Шэньян, где ночные температуры регулярно опускаются до -20 °C.

Разработка натрий-ионных систем питания является частью стратегии по диверсификации источников энергии и снижению зависимости производителей от литиевого сырья. По оценкам генерального директора HiNa Battery Ли Шуцзюня, удельная стоимость производства натриевых и литиевых ячеек может сравняться к 2027–2028 годам. Успешное завершение дорожных испытаний коррелирует с планами профильных ведомств КНР, включая Министерство транспорта и Государственный комитет по делам развития и реформ. Согласно утвержденной государственной программе, к 2030 году уровень проникновения большегрузных автомобилей на новых источниках энергии на рынке Китая должен достичь 40%, что эквивалентно парку в 1,6 миллиона транспортных средств.