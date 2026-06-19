Схема отличается от ранее задокументированных случаев подделок. Прежде мошенники модифицировали BIOS старых карт, выдавая их за новые модели — покупатель в этом случае получал хотя бы частично функциональное, пусть и менее производительное, устройство. Теперь приобретатель получает исключительно пластиковый муляж.

На китайских торговых площадках зафиксированы случаи продажи поддельных графических ускорителей Nvidia GeForce RTX 4090 по аномально низкой цене за 1500 юаней (222 доллара США). Данная цена существенно ниже рыночной стоимости неисправной оригинальной видеокарты данного класса. Покупатели, рассчитывавшие приобрести флагманские видеокарты со скидкой, получили устройства с нефункционирующими муляжами в которых оригинальный графический процессор заменен на пластиковый муляж.

Автор: UNIKO's Hardware. Источник: x.com

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Новая схема мошенничества выявлена и задокументирована китайским инженером по ремонту электроники, владельцем профильного канала Brother Zhang на платформе Bilibili. Технический специалист приобрел бывшую в употреблении неисправную видеокарту в исполнении ASUS для разборки. В процессе демонтажа системы охлаждения и удаления слоя термопасты инженер обнаружил, что вместо кремниевого кристалла на подложке установлен кусок гладкого пластика.

Для визуальной имитации подлинности компонента злоумышленники нанесли на пластиковую поверхность лазерную гравировку «AD102-300-A1». Эта маркировка соответствует спецификации оригинального процессора, используемого корпорацией NVIDIA в моделях RTX 4090. Эксперты профильного ресурса UNIKO's Hardware при детальном анализе изображений выявили ряд технических несоответствий. Верхняя строка кода «TW 3043E2» содержит производственный индекс, указывающий на дату выпуска чипа в 2030 году.

Автор: UNIKO's Hardware. Источник: x.com

На подложке графического чипа отсутствовал обязательный QR-код, размещаемый производителем в левом нижнем углу компонента. Компоновка SMD-конденсаторов вокруг процессора не соответствовала эталонному дизайну печатных плат серии AD102. В качестве дополнительных элементов маскировки мошенники установили на плату нерабочие чипы видеопамяти стандарта GDDR6X, извлеченные из электронного лома. Они служат исключительно для создания видимости комплектного устройства.

Ранее на вторичном рынке компьютерных комплектующих фиксировались случаи подделки графических ускорителей путем перемаркировки старых кристаллов (процессоров от моделей RTX 3080 или RTX 3090). Однако использование нерабочих пластиковых имитаций вместо кремния зафиксировано впервые. Подобные фальсификаты ориентированы на сервисные центры и частных мастеров, скупающих технику под восстановление. Ремонт данных видеокарт технически невозможен из-за полного отсутствия вычислительных модулей.