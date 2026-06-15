Игровой планшет Lenovo Legion Tab Gen 5 (в Китае — Legion Y700 Gen 5) был представлен на MWC 2026 и оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Профильный YouTube-канал ETA Prime провел серию стресс-тестов игрового планшета Lenovo Legion Tab Gen 5 и оценил его производительность в задачах программной эмуляции аппаратного обеспечения предыдущих поколений консолей (Nintendo GameCube, Sony PlayStation 2, Nintendo 3DS, Wii U и Nintendo Switch) и архитектуры x86. По результатам проверки, устройство обеспечило стабильный запуск проектов с многократным масштабированием исходного разрешения (до 4x).

Источник: notebookcheck.nl

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Lenovo Legion Tab Gen 5 представляет собой 8,8-дюймовое устройство. Аппаратная база планшета построена на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Конфигурация включает 12 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель UFS 4.1 Pro объемом 256 ГБ с поддержкой расширения через слот microSD, а также IPS-экран с разрешением 3040 x 1904 пикселей и частотой обновления 165 Гц.

В ходе тестирования оценивалась производительность в играх для Nintendo GameCube, Sony PlayStation 2, Nintendo 3DS, Wii U и Switch. При использовании эмулятора Dolphin устройство обработало The Legend of Zelda: The Wind Waker при 30 кадрах в секунду (FPS), а Metroid Prime — при 60 FPS. В обоих случаях рендеринг изображения выполнялся в разрешении 2560 x 2122 пикселей.





Эмуляция системы PlayStation 2 осуществлялась через приложение NetherSX2 с установленным четырехкратным масштабированием разрешения (4x). В данных условиях Metal Gear Solid 3 работала со скоростью 30 FPS, God of War 2 удерживала показатель в 60 FPS.

Тестирование показало, что планшет запускает игры для Nintendo Wii U и Nintendo Switch в разрешении 1080p. Проекты для портативной приставки Nintendo 3DS воспроизводились с коэффициентом масштабирования от 4x до 5x.

В рамках серии тестов также проверялась работа устройства в режиме настольного компьютера (Desktop Mode). Наличие портов USB-C с поддержкой интерфейса DisplayPort позволило подключить планшет к внешнему монитору. В комбинации с периферийными устройствами Legion Tab Gen 5 обработал x86-игры для ПК с помощью утилиты Gamehub и программ-трансляторов.

Издание Notebookcheck в обзоре данной модели подтвердило технические характеристики планшета, отметив наличие металлического корпуса, встроенных портов расширения и системы охлаждения, при этом зафиксировав отсутствие модуля 5G и поддержки спутниковой навигации в текущей конфигурации.