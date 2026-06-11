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Fantoci
Анализ второго трейлера GTA 6 указал на возможное внедрение в игру системы круиз-контроля
Среди фанатов Grand Theft Auto 6 получила распространение теория о том, что в игре может появиться система помощи при вождении с функцией поддержания скорости потока.
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Анализ кадров второго трейлера Grand Theft Auto VI выявил возможные признаки внедрения автоматического удержания полосы и регулировки скорости автомобиля. Технической базой для новой механики может стать алгоритм автоматического перемещения из игры Red Dead Redemption 2.

Источник: notebookcheck.net

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Пользователи профильных игровых платформ обратили внимание на эпизод официального видеоролика GTA 6, где протагонист Джейсон управляет автомобилем в транспортном потоке Вайс-Сити. Персонаж строго соблюдает разметку полосы и синхронизирует скорость с машинами неигровых персонажей (NPC) без изменения траектории или совершения маневров. Отсутствие агрессивных обгонов, характерных для серии, стало причиной возникновения теорий о расширении базовых геймплейных механик вождения.

На платформе Reddit тематическая ветка обсуждения данной сцены стала основой для горячей дискуссии об интеграции системы помощи водителю. Аудитория проводит прямую параллель с функцией кинематографичной камеры из предыдущего релиза студии — Red Dead Redemption 2. В RDR 2 средство передвижения могло самостоятельно двигаться к заданной контрольной точке, автоматически подстраиваясь под темп компаньонов или трафика. Адаптация аналогичного алгоритма под управление автомобилями позволит игрокам перемещаться по виртуальному миру в полуавтоматическом режиме с соблюдением правил дорожного движения.

Профильные новостные издания (Notebookcheck, Indy100) указывают, что программная реализация автомобильного автопилота в густонаселенном Вайс-Сити является значительно более сложной технической задачей по сравнению с конными поездками по пересеченной местности. Разработчикам потребуется интегрировать алгоритмы искусственного интеллекта для обработки многоуровневого городского трафика, пересечений дорог, сигналов светофоров и непредсказуемого поведения пешеходов.

В предыдущих частях серии Grand Theft Auto управление транспортом требовало непрерывного ручного контроля скорости, что часто приводило к дорожно-транспортным происшествиям. Внедрение ограничителя скорости или полноценной функции автопилота предоставит инструмент для размеренного перемещения по локациям. Данное техническое решение упростит прослушивание внутриигрового радио и взаимодействие с интерфейсом во время поездок.

На данный момент Rockstar Games и холдинг Take-Two Interactive не публиковали официальных заявлений касательно окончательной структуры транспортных механик. Подтверждение или опровержение данной информации ожидается в ходе маркетинговой кампании летом 2026 года. Релиз продукта запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

#rockstar games #gta 6 #take-two interactive #red dead redemption 2 #grand theft auto vi
Источник: notebookcheck.net
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