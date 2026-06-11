Анализ кадров второго трейлера Grand Theft Auto VI выявил возможные признаки внедрения автоматического удержания полосы и регулировки скорости автомобиля. Технической базой для новой механики может стать алгоритм автоматического перемещения из игры Red Dead Redemption 2.
Пользователи профильных игровых платформ обратили внимание на эпизод официального видеоролика GTA 6, где протагонист Джейсон управляет автомобилем в транспортном потоке Вайс-Сити. Персонаж строго соблюдает разметку полосы и синхронизирует скорость с машинами неигровых персонажей (NPC) без изменения траектории или совершения маневров. Отсутствие агрессивных обгонов, характерных для серии, стало причиной возникновения теорий о расширении базовых геймплейных механик вождения.
На платформе Reddit тематическая ветка обсуждения данной сцены стала основой для горячей дискуссии об интеграции системы помощи водителю. Аудитория проводит прямую параллель с функцией кинематографичной камеры из предыдущего релиза студии — Red Dead Redemption 2. В RDR 2 средство передвижения могло самостоятельно двигаться к заданной контрольной точке, автоматически подстраиваясь под темп компаньонов или трафика. Адаптация аналогичного алгоритма под управление автомобилями позволит игрокам перемещаться по виртуальному миру в полуавтоматическом режиме с соблюдением правил дорожного движения.
Профильные новостные издания (Notebookcheck, Indy100) указывают, что программная реализация автомобильного автопилота в густонаселенном Вайс-Сити является значительно более сложной технической задачей по сравнению с конными поездками по пересеченной местности. Разработчикам потребуется интегрировать алгоритмы искусственного интеллекта для обработки многоуровневого городского трафика, пересечений дорог, сигналов светофоров и непредсказуемого поведения пешеходов.
В предыдущих частях серии Grand Theft Auto управление транспортом требовало непрерывного ручного контроля скорости, что часто приводило к дорожно-транспортным происшествиям. Внедрение ограничителя скорости или полноценной функции автопилота предоставит инструмент для размеренного перемещения по локациям. Данное техническое решение упростит прослушивание внутриигрового радио и взаимодействие с интерфейсом во время поездок.
На данный момент Rockstar Games и холдинг Take-Two Interactive не публиковали официальных заявлений касательно окончательной структуры транспортных механик. Подтверждение или опровержение данной информации ожидается в ходе маркетинговой кампании летом 2026 года. Релиз продукта запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S.