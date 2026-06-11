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Fantoci
Blackview представила универсальный проектор PV1000 Max на базе ОС VIDAA с яркостью 1000 ANSI люмен
Устройство доступно в одном цветовом исполнении — тёмно-серый — по акционной цене $270.
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Китайский производитель электроники Blackview, специализирующийся на выпуске защищенных мобильных устройств и планшетов, объявил о выходе на рынок нового смарт-проектора PV1000 Max. Устройство базируется на чипе MediaTek MT9660, поддерживает аппаратное декодирование видео в разрешении 4K и работает под управлением платформы VIDAA.

Источник: notebookcheck.net

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Согласно технической документации производителя, новый проектор функционирует на базе операционной системы, разработанной на ядре Linux, в которой отсутствует показ рекламных баннеров при загрузке. Пользователям доступно более 1800 лицензированных приложений потоковых сервисов, включая Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV и Disney+. Управление устройством осуществляется с помощью пульта, поддерживающего функцию голосового поиска VIDAA Voice.

Аппаратная платформа устройства основана на четырехъядерном процессоре MediaTek MT9660. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, емкость встроенного накопителя — 8 ГБ. Оптический модуль выводит изображение в нативном разрешении 1920×1080 пикселей (Full HD) с возможностью декодирования контента 4K при частоте 60 кадров в секунду. Заявленная яркость светового потока составляет 1000 ANSI-люмен, уровень статической контрастности равен 1500:1. Проектор также поддерживает стандарты расширенного динамического диапазона HDR10 и HLG.

PV1000 Max рассчитан на формирование экрана диагональю от 40 до 150 дюймов. Конструкция корпуса включает интегрированную подставку-шарнир, позволяющую вращать блок проектора на 360 градусов для трансляции изображения на потолок, стены или наклонные поверхности.

Источник: notebookcheck.net

Калибровка изображения осуществляется автоматически с помощью системы на базе ToF-датчика. В устройство интегрированы шесть автоматических функций: фокусировка, коррекция трапецеидальных искажений, подгонка под размеры экрана, обход препятствий (розеток или выключателей на стене), адаптация цветопередачи под оттенок поверхности и снижение яркости при попадании человека в зону луча.

За вывод звука отвечают два встроенных стереодинамика мощностью по 6 Вт с сертификацией Dolby Audio. Проектор может переключаться в режим беспроводной акустической системы. Программное обеспечение также включает режим с низкой задержкой ввода (low-latency mode) для подключения игровых консолей.

Сетевые интерфейсы представлены двухдиапазонным модулем Wi-Fi 5 и Bluetooth. Устройство поддерживает протоколы трансляции экрана DLNA, Miracast и AirPlay 2. Набор физических разъемов включает один порт HDMI 2.0, два интерфейса USB 2.0 и аудиовыход 3,5 мм. Оптический блок имеет герметичную конструкцию, защищающую линзы от оседания пыли; срок службы источника света оценивается в 20 000 часов. Уровень шума системы охлаждения при стандартной работе не превышает 30 дБ. Габариты устройства составляют 264,2 × 201,7 × 219 мм при весе 3,5 кг

Розничные продажи Blackview PV1000 Max стартовали в июне 2026 года в Северной Америке и Европе через платформы Walmart, eBay, MediaMarkt и Bol.com. Базовая рекомендованная цена составляет 300 долларов США. C 10 по 21 июня производителем установлена сниженная промо-цена на уровне 269,99 долларов США.

#blackview #проектор #mediatek mt9660 #pv1000 max #vidaa
Источник: notebookcheck.net
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