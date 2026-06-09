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Fantoci
AMD прогнозирует сохранение высоких цен на DDR5 до 2028 года из-за дефицита памяти на фоне ИИ-бума
Поскольку производство HBM и стандартной потребительской памяти DDR5 задействует одни и те же линии и схожие технологические процессы, перераспределение ресурсов в пользу более маржинального серверного сегмента привело к искусственному ограничению предложения на рынке компонентов для персональных компьютеров.
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Стоимость потребительской оперативной памяти стандарта DDR5 вернется к нормальным показателям не ранее 2028 года. Данный прогноз озвучил Дэвид МакАфи, вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских систем AMD, в интервью тайваньскому изданию 4Gamers в ходе выставки Computex 2026. Причиной затяжного дефицита стало массовое перераспределение производственных линий полупроводниковых фабрик в пользу компонентов для систем искусственного интеллекта (ИИ).

DDR5-8000 CL44. Источник: gskill.com

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По словам МакАфи, развитие ИИ-индустрии привело к поглощению основной доли доступных производственных квот. Крупнейшие изготовители памяти, такие как Samsung, Micron и китайская CXMT, переориентировали свои мощности на выпуск высокоскоростной памяти (HBM) для серверных дата-центров. Высокая маржинальность корпоративных заказов вынуждает поставщиков отдавать приоритет ИИ-ускорителям в ущерб розничному сегменту комплектующих для ПК.

Текущий дисбаланс усугубляется историческим контекстом: на протяжении последних двух лет производители планомерно сокращали выпуск стандарта предыдущего поколения (DDR4), направляя инвестиции в развитие линий DDR5. Возросший спрос со стороны корпоративного сектора оставил потребительский рынок без достаточного объема поставок. В результате розничные цены на оперативную память достигли рекордных максимумов. По данным Club386, стандартные комплекты DDR5 объемом 32 ГБ продемонстрировали рост стоимости более чем в четыре раза — с базовых 100 долларов США в октябре 2025 года до 440 долларов в первой половине 2026 года.

Источник: 4gamers.com.tw

В последние годы ключевые игроки рынка инвестируют большие средства в расширение фабрик, однако ввод новых мощностей в эксплуатацию происходит медленно. МакАфи подчеркивает, что полупроводниковая отрасль имеет долгую историю циклов спроса и предложения, но текущая коррекция займет значительно больше времени, чем обычно. Достижения баланса следует ожидать примерно через два года.

Следует отметить, что продолжительный период высоких цен на память оказал прямое влияние на аппаратные стратегии производителей процессоров. В связи с удорожанием ПК компания AMD пересмотрела жизненный цикл платформы Socket AM5, продлив ее поддержку до 2029 года. МакАфи подтвердил, что смена процессорного разъема влечет за собой высокие стартовые затраты для конечных пользователей. В настоящее время инженеры AMD проводят оценку технической возможности внедрения будущих стандартов, включая DDR6 и PCIe 6.0, в рамки существующей архитектуры AM5, чтобы отложить переход на сокет AM6 и минимизировать финансовую нагрузку на потребителей.

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Источник: wccftech.com
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