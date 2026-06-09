По данным компании Gigabyte, результат был достигнут под руководством известного специалиста Hicookie. В состав команды также вошли Sergmann, Saltycroissant, Madness777 и Exaberries.

Команда оверклокеров компании Gigabyte установила новый мировой рекорд скорости работы оперативной памяти стандарта DDR5, достигнув показателя в 13 556 мегатранзакций в секунду (МТ/с) в рамках профильного мероприятия на выставке Computex 2026.

Источник: videocardz.com

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Мировой рекорд был зафиксирован на 12-м оверклокерском турнире G.SKILL OC World Record Stage. Базой для экстремального тестового стенда послужила флагманская материнская плата Gigabyte Z890 Aorus Tachyon Duo X Ice, спроектированная специально для оверклокеров. В связке с ней работали новейший процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus и одиночный 24-гигабайтный модуль оперативной памяти Corsair Vengeance LPX стандарта DDR5. Чтобы заставить систему стабильно функционировать на экстремальной частоте, вплотную подобравшейся к отметке 14 ГГц, энтузиастам пришлось задействовать охлаждение жидким азотом.

Технической базой для разгона стала технология CQDIMM, интегрированная в материнскую плату. Данная технология оптимизирует работу тактового драйвера на модулях памяти CUDIMM и модифицирует схемотехнику платы, что позволяет повысить целостность сигнала при пиковых аппаратных нагрузках. Материнская плата Z890 Aorus Tachyon Duo X Ice разработана с прицелом на экстремальный разгон компонентов. Несмотря на наличие всего двух слотов DIMM, что положительно сказывается на стабильности высоких частот, плата поддерживает внушительный объем оперативной памяти до 256 ГБ за счет установки двух специализированных модулей емкостью по 128 ГБ каждый.

Источник: videocardz.com

В процессе достижения рекорда процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus функционировал на сниженной тактовой частоте 2,118 ГГц. Для обеспечения стабильности системы при экстремальных температурах была активирована конфигурация ядер 2+2. Команду штатных специалистов Gigabyte возглавлял оверклокер под псевдонимом Hicookie; в состав команды также вошли инженеры Sergmann, Saltycroissant, Madness777 и Exaberries.

На этом же мероприятии команда Gigabyte установили 10 дополнительных рекордов в различных бенчмарках, используя платформу AMD. В конфигурации X870 Aorus Infinity, AMD Ryzen 9 9950X3D2 и G.SKILL Trident Z5 RGB были получены максимальные результаты в дисциплинах Maximum CPU Frequency (с показателем 7452 МГц), Super Pi 1M, Cinebench R15 (Single Core) и Cinebench R23 (Single Core).

Источник: videocardz.com

Рекорд частоты памяти DDR5 в 13 556 МТ/с официально зафиксирован экспертами и прошел валидацию в базе данных HWBot. Достижение данного показателя сокращает дистанцию до рубежа в 14 ГГц, являющегося следующей целевой отметкой в дисциплине разгона оперативной памяти.