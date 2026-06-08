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Fantoci
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки
Региональный дистрибьютор первым отказал в замене процессора, заявив о «видимом повреждении, вызванном действиями пользователя», и не предоставил протокол тестирования.
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Пользователь Reddit под ником VINCENT199411 сообщил, что AMD отклонила его гарантийный запрос по процессору Ryzen 9 7950X3D, на корпусе которого появилось физическое вздутие. Система была собрана в мае 2023 года на базе материнской платы Gigabyte X670E Aorus Master, оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5-6000 и блока питания be quiet! Dark Power 13 1000W Titanium. Официальная реакция AMD на данный конкретный случай пока не опубликована.

Источник: videocardz.com

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Даный инцидент вписывается в задокументированную волну отказов Ryzen 7000X3D именно того периода. В апреле-мае 2023 года сразу несколько технических изданий, включая AnandTech и HotHardware, зафиксировали массовые жалобы у ряда владельцев флагманских процессоров серии AM5 на контактных площадках появлялись вздутия, а пины сокета в материнской плате оплавлялись. Расследование показало, что превышение напряжения на шине SoC нередко автоматически выставляемое материнской платой при активации профилей AMD EXPO или Intel XMP создаёт тепловую нагрузку, достаточную для физического повреждения кристалла.

После огласки проблемы компания AMD подтвердила факт расследования в официальном заявлении, признав «ограниченное число сообщений» о возможном ущербе от перенапряжения при разгоне. Производители материнских плат — MSI, Gigabyte, ASUS и Biostar — выпустили обновления UEFI, ограничивающие напряжение SoC на платформе AM5 до безопасного уровня.

Причиной отказа AMD в гарантии, по всей видимости, является пункт об ограничении ответственности производителя. Согласно официальным условиям трёхлетней гарантии AMD на боксовые процессоры, гарантия не распространяется на «ущерб от внешних причин, включая ненадлежащее использование, неправильную установку или тестирование». Кроме того, гарантия аннулируется, если процессор эксплуатировался с системой охлаждения, не обеспечивающей работу в пределах публичных спецификаций AMD.

Источник: videocardz.com

Важно отметить, что после поломки все компоненты были направлены в сервисные центры. Диагностика Gigabyte выявила повреждение данных BIOS. После перепрошивки микросхемы материнская плата была признана исправной: напряжение находилось в пределах нормы, а устройство успешно прошло 64-часовое стресс-тестирование с аналогичным процессором Ryzen 9 7950X3D и оригинальным комплектом оперативной памяти. Блок питания be quiet! также прошел проверку на стабильность.

Источник: videocardz.com

Использование памяти Kingston Fury Beast DDR5-6000 в этой конфигурации технически предполагает активацию профиля AMD EXPO для достижения заявленной частоты 6000 МГц. Активация EXPO формально квалифицируется AMD как разгон памяти, что может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании. Ни сам пользователь, ни AMD публично не подтвердили, был ли профиль EXPO включён в данной системе.

Следует отметить, что майские 2023 года прошивки Gigabyte для плат серии X670E были выпущены именно с целью ограничения напряжения SoC — после того как выяснилось, что ряд производителей по умолчанию допускал выход этого параметра за пределы спецификаций AMD при активации профилей XMP/EXPO. Таким образом, пользователи, собравшие системы до выхода этих обновлений или не установившие их вовремя, оказались в зоне риска без прямой вины со своей стороны.

Позиция AMD о разграничении ответственности между производителем CPU и производителями материнских плат в контексте этих отказов официально так и не была чётко сформулирована применительно к индивидуальным гарантийным случаям. Владелец процессора может оспорить отказ, обратившись в местные органы по защите прав потребителей, поскольку законодательство ряда юрисдикций предусматривает более широкую защиту, чем условия корпоративной гарантии.

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Источник: videocardz.com
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