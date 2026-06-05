На текущий момент никаких официальных заявлений от NVIDIA относительно возможности выпуска данной модели не поступало.

В китайских соцсетях появились фотографии и подробные технические характеристики невыпущенной настольной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Инженерный образец, который по неизвестным причинам не поступил в массовое производство, базируется на графическом процессоре GA106 и оснащен 6 Гбайт видеопамяти. Информацией, результатами тестирования и снимками устройства поделился инсайдер под псевдонимом @GOKForFree.

Согласно опубликованным данным, печатная плата инженерного образца имеет внутреннюю маркировку «PG190 SKU 40». Программное обеспечение идентифицирует видеокарту как «RTX 3050 Ti», а в качестве графического процессора выступает чип с маркировкой «GA106-200-A1». Данная конфигурация кристалла включает 3328 ядер CUDA (что соответствует 26 потоковым мультипроцессорам), 104 текстурных блока (TMU) и 48 блоков растеризации (ROP). Аппаратное обеспечение дополняют 6 Гбайт памяти стандарта GDDR6 с 192-битной шиной. Эффективная частота памяти составляет 14000 МГц, что обеспечивает пропускную способность на уровне 336 Гбайт/с.

реклама

Базовая тактовая частота графического ядра установлена на отметке 1410 МГц, а в режиме автоматического ускорения (Boost) достигает 1665 МГц. Штатный уровень энергопотребления (TGP) ограничен 120 Вт. Подключение к материнской плате осуществляется через интерфейсный разъем PCIe 4.0 x16. Предположительно, видеокарта произведена компанией Robiny — один из ODM-партнеров, выпускающих видеокарты по заказу различных брендов. Отличительной чертой устройства является массивная система охлаждения: модель оснащена радиатором из чистой меди с применением технологии оплавления припоя и вентилятором турбинного типа, что нетипично для графических ускорителей данного ценового сегмента.

В синтетическом бенчмарке 3DMark Time Spy инженерный образец набрал 7787 баллов. Для контекста: средний показатель базовой настольной модели GeForce RTX 3050 составляет 6235 баллов, а официальная версия GeForce RTX 3060 с 8 Гбайт памяти демонстрирует результат около 7404 баллов. Таким образом, производительность отмененной модификации располагается выше этих двух решений, вплотную приближаясь к полноценным моделям среднего сегмента прошлого поколения.

Следует отметить, что настольная версия GeForce RTX 3050 Ti не была официально представлена на потребительском рынке, в отличие от своего мобильного аналога для ноутбуков. Компания NVIDIA не делала официальных заявлений по поводу данного образца и полностью свернула разработку новых потребительских решений на базе архитектуры Ampere, сосредоточив производственные мощности на актуальных поколениях видеокарт.