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Fantoci
Xiaomi выпустила обновленный внешний аккумулятор Pocket Edition 10000mAh со встроенным USB-C кабелем
Стартовая цена аккумулятора составляет 129 юаней (около $19), после завершения промо-периода розничная стоимость увеличится до 149 юаней (примерно $22).
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Компания Xiaomi представила обновленную версию своего популярного портативного аккумулятора Pocket Edition емкостью 10 000 мАч. Отличительной чертой устройства образца 2026 года стало наличие интегрированного провода USB Type-C и возможность параллельного питания сразу нескольких гаджетов. Ещё одним важным изменением в конструкции портативного аккумулятора стало полное соответствие устройства новому национальному стандарту безопасности КНР GB 47372-2026, регулирующему производство мобильных источников питания. В рамках сертификации аккумуляторные элементы прошли комплекс жестких лабораторных тестов, включая сильное механическое сжатие с усилием до 12 кН, испытание сквозным прокалыванием иглой, а также часовое термическое воздействие при температуре 135 °C.

Источник: xiaomiyoupin.com

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Устройство получило минималистичный корпус, изготовленный из композитного материала на основе поликарбоната и ABS-пластика. Благодаря оптимизированным габаритам модель легко помещается в кармане брюк или небольшой сумке. Внутренняя емкость элементов питания составляет 10 000 мАч. Конфигурация интерфейсов включает встроенный кабель USB Type-C, один классический порт USB Type-A и один дополнительный разъем USB Type-C. Такая компоновка позволяет заряжать до трех устройств одновременно.

Максимальная выходная мощность при использовании одного порта составляет 22,5 Вт. Производитель реализовал протокол двусторонней быстрой зарядки — полное восстановление энергии cамого пауэрбанка занимает 2 часа 45 минут. Аккумулятор также совместим со смартфонами Apple и обеспечивает передачу энергии мощностью до 20 Вт.

Источник: xiaomiyoupin.com

Аппаратная часть базируется на обновленном интеллектуальном контроллере питания, который отвечает строгим внутренним стандартам 2026 года. Микрочип автоматически определяет тип подключенной техники и корректирует силу тока. Это позволяет безопасно заряжать слаботочные устройства: умные часы, фитнес-трекеры и TWS-наушники. Батарея оснащена многоступенчатой схемой защиты от перепадов напряжения, коротких замыканий, глубокого разряда и термических перегрузок.

Источник: xiaomiyoupin.comhttps://www.notebookcheck.net/Xiaomi-releases-upgraded-10-000mAh-pocket-sized-power-bank-with-built-in-cable.1314214.0.html

На данный момент портативный аккумулятор Xiaomi Pocket Edition 10000mAh со встроенным кабелем (стандарт 2026) поступил в официальную розничную продажу только на территории Китая. Аксессуар предлагается в пастельных цветовых вариантах, включая песочный и светло-голубой. Руководство компании пока не раскрывает точные даты вывода аксессуара на международный рынок и цены для европейского региона.

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Источник: notebookcheck.net
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