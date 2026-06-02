Единственной текстовой информацией на пластиковом носителе остается имя и фамилия владельца.

Британский финансово-технологический стартап Revolut объявил о запуске новой инициативы в области безопасности платежей. Теперь пользователи могут заказывать физические дебетовые карты, на которых отсутствует печать 16-значного номера, срока действия и CVV-кода. На пластиковом носителе гравируется исключительно имя владельца, что предотвращает утечку конфиденциальных данных во время проведения очных транзакций.

Источник: notebookcheck.net

реклама

Нововведение распространяется на карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Опция доступна при заказе нового физического носителя через мобильное приложение необанка. Пользователям предлагается специальный переключатель в настройках дизайна карты, позволяющий полностью отказаться от нанесения платежных реквизитов на пластик. Все необходимые для интернет-покупок данные безопасно хранятся в цифровом виде. Доступ к ним можно получить только внутри личного кабинета приложения Revolut после прохождения биометрической аутентификации (Face ID / Touch ID) или ввода ПИН-кода. При этом для клиентов, предпочитающих традиционный формат, сохраняется возможность заказа стандартной карты с полным набором напечатанной информации.

Главная цель выпуска подобных карт — защита от так называемого «плечевого серфинга» (shoulder surfing) и визуального копирования реквизитов посторонними лицами. При физической оплате покупок в магазинах, ресторанах или других общественных местах исчезает риск того, что мошенники смогут заснять карту на камеру смартфона, зафиксировать с помощью умных очков или систем видеонаблюдения.

Источник: notebookcheck.net

Кроме того, новая функция решает проблему компрометации данных при передаче карты обслуживающему персоналу. Известно, что в некоторых гостиничных сетях до сих пор встречается практика переписывания номеров банковских карт администраторами на бумагу для гарантии бронирования. Использование носителя без напечатанных цифр делает такие действия невозможными, тем самым снижая вероятность несанкционированных списаний. В то же время это может потребовать от пользователей самостоятельного ввода реквизитов из приложения, если регламент заведения предполагает ручное заполнение данных в терминале.

Концепция физических карт без номеров (numberless cards) постепенно интегрируется в индустрию финансовых технологий, дополняя функционал цифровых кошельков Apple Pay и Google Wallet. Ранее Revolut уже предоставлял клиентам широкие возможности для защиты расчетов, включая виртуальные карты, одноразовые счета для онлайн-покупок и систему блокировки транзакций по геолокации смартфона. Выпуск обновленных физических носителей стал очередным этапом в стратегии компании по обеспечению безопасности средств своих пользователей, демонстрируя общую тенденцию отказа рынка от открытого размещения конфиденциальной информации на банковском пластике.