Тайваньская компания Asus анонсировала обновленную модель 16-дюймового портативного компьютера из популярной серии TUF Gaming. Новинка получила процессоры Intel семейства HX, графические адаптеры поколения Nvidia Blackwell, а также переработанную систему охлаждения со сниженными акустическими показателями. Анонс отражает текущий вектор развития индустрии, направленный на оптимизацию тепловыделения и снижение уровня шума в высокопроизводительных лэптопах.

В максимальной (топовой) конфигурации аппаратной платформы используется чип Intel Core i7-14650HX. Этот процессор располагает 16 ядрами, распределенными поровну между производительным и энергоэффективным кластерами, с пиковой тактовой частотой в режиме ускорения до 5,2 ГГц. Роль дискретной графики отведена мобильной версии видеокарты Nvidia GeForce RTX 5070 с энергопотреблением (TGP), ограниченным на уровне 85 Вт. Данная подсистема поддерживает технологию интеллектуального масштабирования изображения DLSS 4, функцию мультипотоковой генерации кадров, а также аппаратное ускорение трассировки лучей.

Портативный компьютер поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. Для хранения данных применяются твердотельные накопители с шиной PCIe 4.0 общей емкостью до 2 ТБ. Инженеры сохранили возможность самостоятельной модернизации: пользователю доступны два слота SO-DIMM для замены ОЗУ и дополнительные разъемы для монтажа M.2-устройств.

Отдельным пунктом спецификаций заявлена переработанная терморегуляция. Охладительный контур сформирован из трех тепловых трубок и пары вентиляторов, каждый из которых оснащен 80 лопастями. По информации производителя, при пиковой вычислительной нагрузке в режиме Turbo уровень генерируемого шума ограничен 40 децибелами. Внутренние потоки воздуха направлены на охлаждение элементов поверхностного монтажа материнской платы, а вентиляционные отверстия снабжены фильтрами для защиты от пыли.

Изменения коснулись и расположения интерфейсов. Порт питания, сетевой коннектор RJ-45 и видеовыход HDMI теперь выведены на тыльную сторону шасси, что позволяет освободить рабочее пространство по бокам от устройства. На боковых гранях размещены один разъем USB Type-C с поддержкой протокола DisplayPort 2.1 и стандарта Power Delivery, три порта USB Type-A и комбинированный аудиоразъем. Изображение выводится на 16-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2,5K. Дисплей имеет соотношение сторон 16:10, время отклика 3 мс, частоту обновления 165 Гц и полностью покрывает цветовое пространство sRGB.

Корпус TUF Gaming 16 2026 года выполнен из черного пластика с защитным покрытием от появления отпечатков пальцев. Крышка дисплея закреплена на шарнире, который позволяет раскрывать устройство на 180 градусов. Прочность конструкции подтверждена сертификацией по военному стандарту MIL-STD-810H. Масса ноутбука составляет 2,2 кг при габаритах 357 × 259,9 × 26,9 мм. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 63 Вт·ч, а подключение к сетям обеспечивают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Выпуск данной модели дополняет ассортимент портативных ПК, предназначенных для выполнения ресурсоемких задач.