Вместо одной цифры FPS он теперь отображает два ключевых показателя: "FPS" для кадров, отрисованных видеокартой традиционным способом, и отдельную метрику для кадров, созданных искусственным интеллектом (DLSS или FSR).

Valve внедрила в бета-версию Steam обновленный оверлей производительности, который впервые различает реальные и ИИ-генерированные кадры. Новая система теперь отображает как настоящий FPS, так и искусственно созданные кадры через технологии DLSS и FSR, завершая эпоху завышенных показателей производительности в играх.

Новый монитор производительности Steam заменит примитивный FPS-счетчик расширенной системой мониторинга. Последнее обновление также позволяет добавлять информацию об использовании каждого компонента персонального компьютера, детали генерации кадров и множество других метрик. По сути, геймеры получат оверлей мониторинга производительности, аналогичный Steam Deck, что унифицирует пользовательский опыт на всех платформах Valve.

Ключевой особенностью новой системы мониторинга стало разделение истинно отрендеренных кадров от созданных ИИ-технологиями масштабирования. Система распознает активные технологии генерации кадров и показывает реальную частоту рендеринга игрового движка отдельно от общего количества отображаемых кадров. В первую очередь данная функция будет востребованна среди профессиональных игроков, где точные показатели производительности влияют на настройки и стратегию.

Эксперты считают, что Valve таким образом акцентировала внимание на растущую проблему «инфляции FPS» в современном гейминге. С распространением DLSS 3, FSR 3 и других технологий генерации кадров игроки часто получали завышенные показатели производительности, не отражающие реальную вычислительную нагрузку. Технический директор Digital Foundry Ричард Ледбеттер ранее отмечал: «Генерация кадров создает иллюзию повышения производительности, но не устраняет базовые ограничения GPU». Аналитик Jon Peddie Research Тед Поллак отметил: «Разделение натуральных и генерированных кадров становится стандартом индустрии для объективной оценки производительности».

В настоящее время новая функция доступна исключительно пользователям Steam Beta и будет постепенно расширяться на все поддерживаемые игры. Пока система поддерживает DLSS от Nvidia и FSR от AMD, но не упоминает Intel XeSS, что указывает на возможные ограничения API или приоритеты разработки.

Таким образом, Valve фактически стандартизирует прозрачность показателей производительности, заставляя индустрию честнее представлять возможности аппаратуры. Данное решение может повлиять на маркетинговые стратегии производителей графических процессоров и разработчиков игр, которые больше не смогут скрывать реальную производительность за искусственно завышенными цифрами FPS.