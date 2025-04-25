Операция «Артемида» завершилась арестом 22 нигерийцев — половина из них прямо причастна к случаям «сексторшна», после которых жертвы доводили себя до самоубийства.

Мошенничество под названием «сексторшн» (англ. sextortion, «сексуальный шантаж») настолько так сильно расползлось по миру, что американское ФБР даже решило отправить своих агентов в Нигерию. Задача простая — помочь местным коллегам выследить и поймать всех этих злоумышленников.

И вот, похоже, усилия не прошли даром. Недавно ФБР провело масштабную операцию, которую назвали "Артемида". Ее результатом стал арест 22 граждан Нигерии. Самое ужасное, что, как сообщают в бюро, половина из задержанных напрямую связаны с историями, когда после их шантажа жертвы — в основном подростки — решались на самое страшное, уходя из жизни.

Как это обычно работает? Схемы сексторшна, как правило, запускаются в соцсетях. Мошенники прикидываются симпатичными девушками и начинают "клеиться" к молодым парням, чаще всего школьного возраста, лет 14–17. Их цель — втереться в доверие и уговорить прислать какие-нибудь интимные фото или видео. Как только такой "компромат" попадает к ним, они тут же меняют тон и переходят к жесткому шантажу: либо плати огромные деньги, либо твои снимки разлетятся по всему интернету.

Увы, для многих парней страх публичного позора оказывается совершенно невыносимым. ФБР бьет тревогу: за последние три года они фиксируют просто лавинообразный рост подобных преступлений, нацеленных именно на эту возрастную группу. И статистика тут жуткая: уже зафиксировано более 20 случаев, когда жертвами, покончившими с собой, стали несовершеннолетние.

Да и в целом число обращений, связанных с сексторшном, растет как на дрожжах — плюс 30% за последний год. По данным центра ФБР по борьбе с интернет-преступлениями (отдел IC3), если в 2023 году жертвами вымогателей стали 34 тысячи человек, то в 2024-м эта цифра перевалила за 54 тысячи. А общий финансовый ущерб от всего этого безобразия за пару лет достиг почти 65 миллионов долларов.

Чтобы остановить этот кошмар, в работу включились 55 региональных отделений ФБР. В результате этой колоссальной работы удалось вычислить почти 3000 жертв только финансового сексторшна. Эти ниточки и привели следователей к мошенникам в Нигерии. На данный момент, как минимум троих подозреваемых уже удалось экстрадировать (то есть, добиться их выдачи) в США, где их ждет суд. В ФБР добавляют, что еще несколько человек пока сидят в Нигерии и тоже ждут своей экстрадиции.

В заключение важно отметить, что эта история — очень важное и суровое напоминание всем нам: будьте невероятно осторожны, общаясь с незнакомцами в сети. Особенно, конечно, это касается молодых ребят. Кстати, ФБР запустило специальный ресурс, где жертвы сексторшна могут получить помощь. А еще Национальный центр по поиску пропавших и пострадавших детей в Штатах создал классный и, главное, бесплатный сервис. Он помогает несовершеннолетним быстро убрать свои интимные фото или видео, если те вдруг попали в интернет.