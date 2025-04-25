Мошенничество под названием «сексторшн» (англ. sextortion, «сексуальный шантаж») настолько так сильно расползлось по миру, что американское ФБР даже решило отправить своих агентов в Нигерию. Задача простая — помочь местным коллегам выследить и поймать всех этих злоумышленников.
И вот, похоже, усилия не прошли даром. Недавно ФБР провело масштабную операцию, которую назвали "Артемида". Ее результатом стал арест 22 граждан Нигерии. Самое ужасное, что, как сообщают в бюро, половина из задержанных напрямую связаны с историями, когда после их шантажа жертвы — в основном подростки — решались на самое страшное, уходя из жизни.
Как это обычно работает? Схемы сексторшна, как правило, запускаются в соцсетях. Мошенники прикидываются симпатичными девушками и начинают "клеиться" к молодым парням, чаще всего школьного возраста, лет 14–17. Их цель — втереться в доверие и уговорить прислать какие-нибудь интимные фото или видео. Как только такой "компромат" попадает к ним, они тут же меняют тон и переходят к жесткому шантажу: либо плати огромные деньги, либо твои снимки разлетятся по всему интернету.
Увы, для многих парней страх публичного позора оказывается совершенно невыносимым. ФБР бьет тревогу: за последние три года они фиксируют просто лавинообразный рост подобных преступлений, нацеленных именно на эту возрастную группу. И статистика тут жуткая: уже зафиксировано более 20 случаев, когда жертвами, покончившими с собой, стали несовершеннолетние.
Да и в целом число обращений, связанных с сексторшном, растет как на дрожжах — плюс 30% за последний год. По данным центра ФБР по борьбе с интернет-преступлениями (отдел IC3), если в 2023 году жертвами вымогателей стали 34 тысячи человек, то в 2024-м эта цифра перевалила за 54 тысячи. А общий финансовый ущерб от всего этого безобразия за пару лет достиг почти 65 миллионов долларов.
Чтобы остановить этот кошмар, в работу включились 55 региональных отделений ФБР. В результате этой колоссальной работы удалось вычислить почти 3000 жертв только финансового сексторшна. Эти ниточки и привели следователей к мошенникам в Нигерии. На данный момент, как минимум троих подозреваемых уже удалось экстрадировать (то есть, добиться их выдачи) в США, где их ждет суд. В ФБР добавляют, что еще несколько человек пока сидят в Нигерии и тоже ждут своей экстрадиции.
В заключение важно отметить, что эта история — очень важное и суровое напоминание всем нам: будьте невероятно осторожны, общаясь с незнакомцами в сети. Особенно, конечно, это касается молодых ребят. Кстати, ФБР запустило специальный ресурс, где жертвы сексторшна могут получить помощь. А еще Национальный центр по поиску пропавших и пострадавших детей в Штатах создал классный и, главное, бесплатный сервис. Он помогает несовершеннолетним быстро убрать свои интимные фото или видео, если те вдруг попали в интернет.