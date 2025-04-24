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YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео

По данным YouTube, сейчас на платформу ежедневно загружается в среднем около 20 миллионов видео.
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В среду, 24 апреля, YouTube сообщил о знаковом для платформы событии: за два десятилетия с момента появления первого видео на сайте пользователи загрузили свыше 20 миллиардов роликов.

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Самый популярный на данный момент видеохостинг проделал невероятный путь: от шуточной идеи, родившейся за ужином друзей, до сервиса, без которого многие из нас уже не представляют свою жизнь. И что самое интересное – YouTube уже дышит в спину мировому кабельному ТВ по числу платных подписчиков, и готовится его обогнать.

Всё началось в 2005-м. Говорят, идея YouTube пришла в голову бывшим коллегам из PayPal – Стиву Чену, Чаду Хёрли и Джаведу Кариму – как раз во время одной из дружеских посиделок. Сайт YouTube.com запустили символично – в День всех влюбленных.

Загружать видео стало можно 23 апреля, и первым это сделал сам Джавед Карим. Его 19-секундный ролик «Я в зоопарке» (где он стоит у вольера со слонами в Сан-Диего) до сих пор доступен и собрал уже, на минуточку, 348 миллионов просмотров.

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За следующие 20 лет сайт разросся так, как в 2005-м никто и представить не мог. Сейчас, по словам администрации YouTube, пользователи ежедневно загружают на платформу около 20 миллионов новых роликов.

Чего тут только нет: и концерты, и подкасты, и политическая реклама (куда ж без неё), и всевозможные уроки, гайды, обзоры – да просто море всего. YouTube сегодня – мировой лидер среди видеосервисов. Аналитик eMarketer Росс Бенес подтверждает: и по времени, которое там проводят зрители, и по рекламным деньгам YouTube впереди планеты всей.

Цифры впечатляют: по данным Statista, в прошлом году аудитория сервиса перевалила за 2,5 миллиарда человек по всему миру. А платными подписками (Music и Premium) пользуются уже 100 миллионов.

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Тот же Росс Бенес прогнозирует, что через пару лет YouTube обгонит все кабельные каналы США по числу платных подписчиков. Только вдумайтесь: по данным компании Google (владельца YouTube), люди по всему миру смотрят больше миллиарда часов контента YouTube в день только на телевизорах.

Кстати, YouTube обещает этим летом прокачать свой интерфейс для ТВ: добавить новые интересные функции и «подкрутить качество». Правда, всех подробностей пока не раскрывают.

«Если вернуться на 20 лет назад, сама мысль, что какой-то сайтик с детскими пародиями станет угрозой для таких монстров, как Disney, ABC или CBS, показалась бы смехотворной», – говорит Бенес. «А ведь именно это у них и получилось».

Забавный факт: в штаб-квартире YouTube в Калифорнии есть горка, по которой сотрудники могут съехать с верхнего этажа на первый. Такой вот привет из тех немного бесшабашных времен, когда всё только начиналось. А сегодня эта компания – настоящий вызов для мира большого телевидения.

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Многие аналитики считают покупку YouTube компанией Google в 2006 году (за 1,65 миллиарда долларов акциями) ключевым моментом. Google вложил свой опыт в поиск и рекламу, а YouTube принёс свою огромную и очень лояльную аудиторию. Отличное комбо.

Владельцы Google быстро сообразили, как на этом заработать: они создали модель, где начали делиться рекламными доходами с авторами контента – блогерами, музыкантами, студиями – всеми, кто мог привлечь зрителей. И это сработало.

Компании пришлось здорово поработать над технологиями и договариваться со студиями, чтобы побороть пиратство и нарушения авторских прав. Ведь когда-то YouTube был тем ещё «Диким Западом» в плане контента.

Были и другие проблемы. Например, пришлось разбираться с ситуацией, когда алгоритмы подсовывали детям странные или даже шокирующие ролики – всякие пародии на мультики с жестокостью или контентом «не для детских глаз». С этим тоже вроде бы справились.

В настоящее время YouTube конкурирует уже не только с традиционным ТВ, но и с гигантами стриминга вроде Netflix, Disney+ и Amazon Prime. А ещё приходится бороться за внимание пользователей с платформами коротких видео – TikTok и Instagram Reels.

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