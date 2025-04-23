Компания Google неожиданно свернула масштабную реформу конфиденциальности. Вместо того чтобы постоянно показывать навязчивые подсказки, подталкивающие пользователей к альтернативе сторонних файлов куки (cookie), компания решила оставить всё как есть.
Напомним, в 2019 году Google официально заявила о постепенном отказе от сторонних куки в браузере Chrome. Планировалось заменить их «Песочницей конфиденциальности» (Privacy Sandbox) — системой, где реклама таргетируется на общие интересы, а не персональные данные. Но во вторник гигант поиска внезапно объявил — этому плану не бывать.
В официальном блоге написали так: «Учитывая все обстоятельства [видимо, имеется в виду изменившаяся политическая ситуация и отзывы пользователей], мы решили не менять текущий подход к выбору куки в Chrome и не будем вводить отдельное уведомление. Пользователи, как и раньше, смогут сами выбрать подходящий вариант в настройках конфиденциальности и безопасности Chrome».
Так почему Google вдруг передумал? Прямого ответа компания не дала, но намекнула, что с 2019 года, когда вся эта история с отказом от куки затевалась, утекло много воды. Особенно подчеркнули, что «сильно поменялась регуляторная обстановка в мире» (проще говоря, американские законы и правила стали строже, особенно в отношении данных пользователей).
Так что, похоже, компания просто боится новых проблем с регуляторами — ведь у Google и так хватает антимонопольных разбирательств (власти обвиняют компанию в захвате рынка и нечестной конкуренции). Буквально на прошлой неделе суд в США признал Google монополистом на рынке интернет-рекламы. Google, конечно, будет это оспаривать, но такое решение суда чисто теоретически может заставить их продать весь рекламный бизнес. А тут еще и Минюст США в другом деле требует заставить Google продать сам браузер Chrome. В такой ситуации лишние риски явно ни к чему.
Google уже не раз откладывала свои грандиозные планы по избавлению Chrome от сторонних куки. Вообще-то, Google грозилась избавиться от сторонних куки в Chrome еще в 2022 году, объявив их «устаревшими». Но сроки постоянно сдвигались, обещания переносились, и в прошлом году компания уже заметно пошла на попятную: решили просто дать пользователям выбор, а не отключать куки для всех принудительно. А теперь вот — новый сюрприз: даже предлагать свою альтернативу через всплывающее окно не будут.
Многие пользователи знают, что сторонние куки-файлы (third-party cookies) — та еще головная боль для приватности и вообще штука довольно спорная. Именно они позволяют разным рекламным и аналитическим компаниям отслеживать наши похождения по разным сайтам, собирая информацию о наших интересах и привычках. Вполне логично, что пользователям это не нравится, так как возникают вопросы к конфиденциальности.
Google, понимая это, несколько лет разрабатывал альтернативу — технологию Privacy Sandbox («Песочница конфиденциальности»). Идея была в том, чтобы показывать рекламу не на основе слежки за конкретным человеком, а по общим темам интересов (спорт, кино, путешествия). Браузер сам бы определял эти темы, анализируя историю просмотров сразу многих пользователей, а не каждого по отдельности. Так, по задумке Google, нельзя было бы составить детальный портрет отдельного юзера для показа ему рекламы.
Звучит вроде бы неплохо для приватности, но и тут не всё гладко. Регуляторы и просто критики забеспокоились: не получится ли так, что эта «Песочница» даст Google, наоборот, ещё больше власти над рынком онлайн-рекламы? Ведь именно Google будет решать, какие есть «темы интересов», как они определяются и как вся система показа рекламы будет работать.
И что теперь будет с этой самой Privacy Sandbox — большой вопрос. В своём сообщении Google говорит об этом очень расплывчато: «В свете этих новостей мы понимаем, что у Privacy Sandbox API может появиться другая роль… Мы обсудим это с отраслью, соберем отзывы и в ближайшие месяцы представим обновлённый план…» В общем, пока никакой конкретики, будущее технологии туманно.
Что ж, пока Google обещает и дальше улучшать защиту от слежки в режиме «Инкогнито» в Chrome (там сторонние куки и так уже заблокированы по умолчанию). Ну и никто не мешает пользователям самим зайти в настройки браузера (chrome://settings/cookies) и вручную заблокировать эти самые сторонние куки, если хочется большей приватности.