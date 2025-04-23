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Fantoci
Google отказывается от борьбы со сторонними cookie в браузере Chrome
Технологический гигант заявил, что не будет менять текущее положение дел и показывать пользователям всплывающее окно, которое могло бы побудить их попробовать альтернативу Google для сторонних cookie.

Компания Google неожиданно свернула масштабную реформу конфиденциальности. Вместо того чтобы постоянно показывать навязчивые подсказки, подталкивающие пользователей к альтернативе сторонних файлов куки (cookie), компания решила оставить всё как есть.

Напомним, в 2019 году Google официально заявила о постепенном отказе от сторонних куки в браузере Chrome. Планировалось заменить их «Песочницей конфиденциальности» (Privacy Sandbox) — системой, где реклама таргетируется на общие интересы, а не персональные данные. Но во вторник гигант поиска внезапно объявил — этому плану не бывать.

В официальном блоге написали так: «Учитывая все обстоятельства [видимо, имеется в виду изменившаяся политическая ситуация и отзывы пользователей], мы решили не менять текущий подход к выбору куки в Chrome и не будем вводить отдельное уведомление. Пользователи, как и раньше, смогут сами выбрать подходящий вариант в настройках конфиденциальности и безопасности Chrome».

Так почему Google вдруг передумал? Прямого ответа компания не дала, но намекнула, что с 2019 года, когда вся эта история с отказом от куки затевалась, утекло много воды. Особенно подчеркнули, что «сильно поменялась регуляторная обстановка в мире» (проще говоря, американские законы и правила стали строже, особенно в отношении данных пользователей).

Так что, похоже, компания просто боится новых проблем с регуляторами — ведь у Google и так хватает антимонопольных разбирательств (власти обвиняют компанию в захвате рынка и нечестной конкуренции). Буквально на прошлой неделе суд в США признал Google монополистом на рынке интернет-рекламы. Google, конечно, будет это оспаривать, но такое решение суда чисто теоретически может заставить их продать весь рекламный бизнес. А тут еще и Минюст США в другом деле требует заставить Google продать сам браузер Chrome. В такой ситуации лишние риски явно ни к чему.

Google уже не раз откладывала свои грандиозные планы по избавлению Chrome от сторонних куки. Вообще-то, Google грозилась избавиться от сторонних куки в Chrome еще в 2022 году, объявив их «устаревшими». Но сроки постоянно сдвигались, обещания переносились, и в прошлом году компания уже заметно пошла на попятную: решили просто дать пользователям выбор, а не отключать куки для всех принудительно. А теперь вот — новый сюрприз: даже предлагать свою альтернативу через всплывающее окно не будут.

Многие пользователи знают, что сторонние куки-файлы (third-party cookies) — та еще головная боль для приватности и вообще штука довольно спорная. Именно они позволяют разным рекламным и аналитическим компаниям отслеживать наши похождения по разным сайтам, собирая информацию о наших интересах и привычках. Вполне логично, что пользователям это не нравится, так как возникают вопросы к конфиденциальности.

Google, понимая это, несколько лет разрабатывал альтернативу — технологию Privacy Sandbox («Песочница конфиденциальности»). Идея была в том, чтобы показывать рекламу не на основе слежки за конкретным человеком, а по общим темам интересов (спорт, кино, путешествия). Браузер сам бы определял эти темы, анализируя историю просмотров сразу многих пользователей, а не каждого по отдельности. Так, по задумке Google, нельзя было бы составить детальный портрет отдельного юзера для показа ему рекламы.

Звучит вроде бы неплохо для приватности, но и тут не всё гладко. Регуляторы и просто критики забеспокоились: не получится ли так, что эта «Песочница» даст Google, наоборот, ещё больше власти над рынком онлайн-рекламы? Ведь именно Google будет решать, какие есть «темы интересов», как они определяются и как вся система показа рекламы будет работать.

И что теперь будет с этой самой Privacy Sandbox — большой вопрос. В своём сообщении Google говорит об этом очень расплывчато: «В свете этих новостей мы понимаем, что у Privacy Sandbox API может появиться другая роль… Мы обсудим это с отраслью, соберем отзывы и в ближайшие месяцы представим обновлённый план…» В общем, пока никакой конкретики, будущее технологии туманно.

Что ж, пока Google обещает и дальше улучшать защиту от слежки в режиме «Инкогнито» в Chrome (там сторонние куки и так уже заблокированы по умолчанию). Ну и никто не мешает пользователям самим зайти в настройки браузера (chrome://settings/cookies) и вручную заблокировать эти самые сторонние куки, если хочется большей приватности.

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#google #chrome #cookie
Источник: privacysandbox.com
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