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Fantoci
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
Если вы всё ещё сидите на GTX 1080 — возможно, апгрейд того стоит. Но владельцам RTX 3060 Ti я бы посоветовал подождать: прыжок в 15-20% FPS за 600 долларов не стоит того.

Судя по всему, кто-то в логистической цепочке Nvidia не удержал язык за зубами, и теперь мы можем обсудить "слитые" характеристики новой RTX 5060 Ti. Когда мне на глаза попалась эта утечка из транспортной документации о новых RTX 5060 Ti, я сначала даже не поверил своим глазам. Опять 128-битная шина памяти? Да ладно! Уже который год Nvidia будто застряла в петле времени — новое поколение, а проблемы всё те же. Похоже, зеленый гигант решил, что среднему сегменту рынка достаточно и этого.

Конечно, они прикрутили память GDDR7, которая немного улучшит ситуацию с пропускной способностью, но, честно говоря, это как поставить турбину на старую "Ладу" — едет быстрее, но все известные проблемы с кузовом и ходовой никуда не исчезли. Если говорить без прикрас, вся линейка RTX 50 вызывает скорее разочарование, чем восторг — какой-то вялый, несмелый шаг вперед вместо обещанного технологического прорыва.

Многие из нас, включая меня, уже устали от бесконечных переносов даты выхода RTX 5060 и 5060 Ti. Каждый раз думаешь: "Ну вот, наконец-то!", а потом очередной перенос. В это время цены на существующие модели взлетели до небес — попробуй купи что-нибудь по рекомендованной цене! Я лично знаю трех человек, которые уже полгода не могут собрать нормальный игровой комп из-за дефицита доступных видеокарт.

И вот, появились эти транспортные накладные, дающие надежду, что ждать осталось недолго. Конец апреля для версии Ti, май для обычной версии... Хотя, помня историю с предыдущими переносами, я бы на этот срок особо не рассчитывал. Посмотрим, что там реально выйдет.

Теперь давайте взглянем на технические характеристики. 4 608 ядер CUDA для Ti-версии — звучит неплохо на бумаге. Частота разгона 2 572 МГц — тоже нормально. Память GDDR7 на 28 Гбит/с — весьма современно. Но когда всё это проходит через узкое горлышко 128-битной шины, волей-неволей задумываешься: кто в Nvidia отвечает за тестирование новых GPU? При таком раскладе получается 448 Гбит/с общей пропускной способности — и это при потреблении 180 Вт! Обычная модель 5060 с 3 840 ядрами и 8 ГБ той же памяти будет "кушать" 150 Вт. Экономия в 30 Вт не выглядит впечатляющей, учитывая разницу в производительности, которую мы получим.

Вообще, смотря на эти цифры, невольно вспоминаю, как раньше каждое новое поколение видеокарт приносило настоящий вау-эффект. Помните переход с 600-й на 700-ю серию? А сейчас? Больше ядер по сравнению с предшественниками — да, но относительная доля от возможностей флагмана меньше. Это как если бы вам предложили больше начинки в пицце, но сама пицца стала меньше в диаметре.

Даже новейшая RTX 5090, напичканная 21 760 ядрами CUDA и оснащенная 32 ГБ крутейшей памяти GDDR7, показывает всего 30% прироста без использования DLSS4 и генерации кадров. Тридцать процентов за два года технологического прогресса? Раньше за такой срок мы видели 70-80% прироста!

Одна из причин такой скромной эволюции, на мой взгляд, — отсутствие перехода на новый техпроцесс. Nvidia словно решила, что можно и на старом конёчке поездить. А ведь уменьшение размера кристалла — это краеугольный камень прогресса в полупроводниковой индустрии. Больше транзисторов на том же пространстве — больше возможностей, лучше энергоэффективность. Но нет, решили сэкономить...

Мне кажется, что Nvidia сейчас слишком зациклилась на искусственном интеллекте. Не поймите меня неправильно — тензорные ядра и всё такое, это круто. Многокадровая генерация в правильных условиях действительно творит чудеса. Я сам видел, как игры, которые едва тянули 30 fps, вдруг начинали "летать". Но что толку от всех этих наворотов, если карты невозможно достать, кабели плавятся (да-да, были такие случаи), блоков растеризации не хватает, а драйверы регулярно выкидывают фокусы. У моего друга игровой ПК уже трижды уходил в синий экран из-за проблем с новыми драйверами.

В общем, складывается ощущение, что RTX 5060 Ti будет ещё одним "ни рыба ни мясо" продуктом. Не то чтобы плохим — для многих игр её производительности более чем достаточно. Но при текущих ценах и общем подходе Nvidia... я бы сто раз подумал перед покупкой. А вы что думаете? Стоит ждать этих новинок или лучше поискать что-то от конкурентов?

#nvidia #rtx 3060 ti #rtx 5060 #nvidia rtx 5060 ti
Источник: videocardz.com
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