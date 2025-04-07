Поговаривают, нас ждёт складной iPhone — да-да, тот самый, о котором шепчутся чуть ли не с тех времён, когда мы ещё удивлялись первым «яблочным» экранам.

Уже скоро будет два десятилетия, как мы увидели в магазинах первую модель iPhone, и судя по всему, в Купертино (штабе компании Apple) решили, что 20-й день рождения iPhone нужно отметить с большим размахом и закатить вечеринку, которую фанаты никогда забудут. И хотя до 2027 года еще многое может измениться в мире, учитывая геополитическую ситуацию, но уже сейчас начинают просачиваться довольно интригующие подробности. Авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на своего проверенного источника Марка Гурмана, намекает на нечто действительно масштабное. Речь идет не просто об очередном обновлении линейки, а о потенциальном прорыве: долгожданном складном iPhone, о котором фанаты мечтают уже который год, и какой-то особенной Pro-модели, где новое инновационное стекло будет играть чуть ли не главную роль.

Гурман уверен: к юбилею Apple затевает «серьезную встряску». И главными «виновниками торжества», похоже, станут именно складной гаджет (сколько же лет мы слышим, что он «вот-вот появится»?) и тот самый «стеклянный» флагман Pro. Но тут конечно же не обошлось и без ложки дегтя: всем, кто уже настроился на революцию в ближайшие пару лет, придется запастись терпением. Похоже, до 2027 года Apple планирует придерживаться своей проверенной тактики эволюционных улучшений, без резких движений. Эдакое затишье перед бурей?

Интересно, что даже iPhone 17 Pro, по прогнозам Гурмана, рискует оказаться до боли знакомым, сильно напоминая 16 Pro. Спереди – все та же узнаваемая эстетика. А вот сзади – небольшой сюрприз: камера, возможно, расположится на широкой панели, пересекающей весь корпус. При этом никаких игр с двумя цветами – все строго и монолитно. Гурман прямо говорит: не ждите от 17 Pro чего-то кардинально нового. Звучит немного обескураживающе, если честно. Неужели все самое интересное припасено именно к юбилею?

Как обычно, ждать всю линейку iPhone 17, включая гипотетическую облегченную версию Air, стоит осенью – Apple любит свои сентябрьские презентации. И пусть внешне новинки могут не сильно удивить по сравнению с 16-й серией, настоящие гики и энтузиасты наверняка будут копать глубже. Ведь часто самое вкусное кроется именно «под капотом» – в процессоре, камере, новых программных фишках, о которых сейчас можно только гадать.

Кстати, идея складного iPhone витает в воздухе уже давно, задолго до появления статьи Bloomberg. Другие аналитики, включая такого «тяжеловеса», как Минг-Чи Куо, тоже указывают на конец 2026 или 2027 год. Ценник, правда, ожидается весьма внушительный – в районе 2000-2500 долларов. Вполне в духе Apple, да и конкуренты вроде Samsung Galaxy Z Fold 6 задали похожую планку. Готовы ли мы платить столько за возможность сложить свой телефон пополам?

Но не стоит забывать, что путь к инновациям тернист. Еще в начале 2024 года издание The Information писало, что у Apple далеко не все так гладко со складными прототипами. Главная головная боль – надежность и долговечность. Все-таки гнущийся экран – штука капризная. Говорят, изначально амбиции были выпустить такой девайс уже в 2025-м, но техника, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Что ж, остается надеяться, что инженеры Apple найдут решение, и к 20-летию iPhone мы действительно увидим нечто впечатляющее, а не просто очередной «немного улучшенный» смартфон. Время покажет.