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Fantoci
Новый документальный фильм ЕКА раскрывает масштабы проблемы космического мусора
Орбита превращается в помойку, а космический мусор угрожает не только спутникам, но и нам с вами.

Раньше космос казался бескрайним, чистым, почти стерильным. Этакой последней, нетронутой границей. Что ж, похоже, пора узнать правду. Наше околоземное пространство стремительно захламляется, превращаясь в опасную металлическую свалку. И это не преувеличение. Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно выпустило короткий, но бьющий наотмашь документальный фильм, который без прикрас показывает: мы создали себе серьезную проблему прямо над головой. И теперь лихорадочно ищем способы разгрести этот мусор, пока не стало слишком поздно.

Представьте себе картину: миллионы обломков начиная от целых нерабочих спутников до мельчайших кусочков краски несутся вокруг Земли со скоростью пули. Речь идет о цифрах до 35 400 километров в час! На такой скорости даже безобидный с виду винтик превращается в разрушительный снаряд. Сталкиваясь, эти обломки дробятся на еще большее количество фрагментов, запуская жуткую цепную реакцию, которую ученые называют синдромом Кесслера. Это когда мусор начинает порождать мусор в геометрической прогрессии, грозя сделать все стандартные орбиты непригодными для использования. Выдумка? Увы, уже реальность. Спутникам ЕКА приходится уворачиваться от этого космического «металлолома» вдвое чаще, чем каких-то десять лет назад. А каждый такой маневр – это драгоценное топливо, время и риск для аппаратуры стоимостью в миллионы.

Так откуда же весь этот хлам? Как ни парадоксально, отчасти виноват прогресс. Космос стал доступнее, дешевле. Частные компании строят ракеты, запускают спутники – иногда целыми «созвездиями» из тысяч аппаратов. Это здорово, открывает новые возможности, но есть и обратная сторона. Началась настоящая «орбитальная лихорадка», гонка за самые «удобные» места на орбите по принципу «кто успел, тот и занял». Есть реальное опасение, что этот ажиотаж может просто «забить» пространство, не оставив места для будущих, возможно, более важных научных или гуманитарных миссий.

Цифры говорят сами за себя. Сейчас у нас чуть больше 10 000 действующих спутников. К 2030 году их число может подскочить до 100 000! Вы только представьте эту толчею над головой. Каждый запуск – это не только след выхлопных газов в атмосфере, но и новый потенциальный источник мусора, новый риск столкновения. Плюс ко всему, эта армада спутников мешает астрономам наблюдать за Вселенной, оставляя полосы на снимках далеких галактик.

Кадр из фильма «Космический мусор: это кризис?». Инфографика показывает сотни миллионов обломков, вращающихся вокруг Земли. Источник: ЕКА

Но даже если вам не интересны звезды, проблема гораздо серъзнее, чем кажется. Навигатор в вашем телефоне, который помогает не заблудиться в незнакомом городе? Прогноз погоды на завтра? Стабильная мобильная связь? Даже такие неочевидные вещи, как работа банковских систем или управление воздушным движением – все это критически зависит от спутников. Космический мусор угрожает всей этой сложной, но такой привычной для нас инфраструктуре. Так что да, эта проблема «где-то там, в космосе» может однажды постучаться и в нашу дверь в виде сбоя связи или ошибки навигации.

Что же делать? Каждый месяц появляются энтузиасты и стартапы, разрабатывающие остроумные способы уборки: сети, гарпуны, роботы-мусорщики. Звучит круто, но давайте будем честны: это похоже на попытку вычерпать океан ложкой, пока в него продолжают литься реки. Все эти героические усилия по уборке не смогут угнаться за темпами засорения. Главное – перекрыть кран. Нужно перестать оставлять мусор после себя. Ключевое слово – ответственность.

Похоже, это начинают понимать. Американский регулятор FCC уже рекомендует компаниям убирать свои спутники с орбиты в течение 5 лет после окончания их работы, а не оставлять их болтаться десятилетиями. Даже прагматичное НАСА подсчитало, что своевременный увод спутников – это еще и экономия миллиардов в перспективе (дешевле убрать сразу, чем потом разбираться с последствиями аварии).

ЕКА тоже старается подавать пример. Они поставили амбициозную цель – стать «мусорно-нейтральными» к 2030 году. То есть, грубо говоря, «убирать» за собой столько же, сколько «мусорят». Это включает и правило 5 лет на сведение с орбиты, и такие, казалось бы, мелочи, как обязательная разрядка аккумуляторов и слив остатков топлива у отработавших аппаратов. Зачем? Чтобы «мертвый» спутник случайно не взорвался при столкновении, породив тысячи новых обломков. Простая предусмотрительность.

В идеале, ЕКА мечтает привить всем идею «орбитальной емкости» – понимание того, что пространство на орбите не бесконечно, и его нужно использовать разумно, как любой другой ограниченный ресурс.

В заключение следует отметить, что вся эта космическая история очень напоминает то, как мы относимся к природе здесь, на Земле. Долгое время казалось, что ресурсы безграничны, можно брать и мусорить сколько угодно. Теперь мы пожинаем плоды. С космосом та же история, только происходит все гораздо быстрее. Пора бы усвоить простой принцип, знакомый каждому туристу: «Уноси с собой все, что принес». Иначе мы рискуем загадить наше космическое будущее, так толком и не успев его освоить. Просто потому, что не научились убирать за собой.

#космос #земля #ека #космический мусор #низкая околоземная орбита #синдром кесслера
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