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Fantoci
Ученые раскрыли механизм околосмертных переживаний через призму эволюции
Специалисты из Бельгии, вооружившись не религиозными книгами, а холодными научными методами, приблизились к разгадке этой тайны.

Наверное, каждый из нас хоть раз слышал эти удивительные, порой пугающие, а порой и невероятные истории. Истории людей, которые заглянули за край, побывали там, откуда, казалось бы, нет возврата. Околосмертные переживания – ОСП, как их называют ученые, – это феномен, который одновременно и манит людей, и в тоже время пугает. Яркий свет в конце туннеля, чувство абсолютного покоя, будто паришь над собственным телом… Откуда это все? Почему такие разные люди в критические моменты видят и чувствуют нечто настолько похожее? Это сбой в работе мозга на последнем издыхании, проблеск чего-то большего или нечто совсем иное?

Судя по всему исследователи из бельгийской университетской клиники в Льеже подобрались к этой загадке чуть ближе. Они не обещают нам ответы на все вопросы бытия, но предлагают взглянуть на ОСП через призму науки. В своей научной работе, опубликованной в солидном журнале Nature Reviews Neurology, они представили то, что можно назвать первой по-настоящему комплексной картой этого таинственного состояния. Это не просто набор фактов, а попытка выстроить логическую цепочку: как шаг за шагом мозг погружается в это особое переживание, и даже – почему такой механизм мог вообще возникнуть в ходе эволюции.

Чтобы создать свою модель, ученым пришлось проделать колоссальную работу – перелопатить огромное количество предыдущих исследований на эту тему. Представьте себе: тут и биохимия мозга в момент кризиса, и психологические отчеты переживших ОСП, и даже данные об эффектах психоделиков вроде псилоцибина или редких случаях экстатической эпилепсии, когда припадок сопровождается чувством неземного блаженства. Казалось бы, психоделики должны быть как-то связаны с ОСП, но нет – прямой корреляции не нашли. Зато обнаружили кое-что другое: люди, склонные витать в облаках, часто грезить наяву, и те, у кого фазы быстрого сна иногда прерываются и наступает бодрствование, похоже, чаще сталкиваются с ОСП.

И вот тут начинается самое интересное – химия мозга. Оказывается, во время ОСП наши нейроны буквально купаются в серотонине и эндорфинах. Эти вещества – наши внутренние "усилители настроения" и обезболивающие. Похоже, именно этот мощный нейрохимический коктейль и дарит то самое знаменитое чувство покоя, света и умиротворения, которое так поражает в рассказах очевидцев. Мозг, столкнувшись с угрозой затухания, словно включает программу "экстренного утешения".

Но как же так получается, что человек, находясь на волосок от смерти, потом может вспомнить все это в деталях? Ведь память – штука тонкая. Исследователи говорят: спасибо ацетилхолину, норадреналину и глутамину. Эта троица нейромедиаторов отвечает за концентрацию, обучение, реакцию на стресс ("бей или беги") и, конечно, за запись воспоминаний. Видимо, их активность в критический момент настолько высока, что этот необычный опыт буквально "пропечатывается" в нашей памяти, даже если сознание уже почти затухло.

Собрав все эти кусочки пазла, бельгийские ученые предлагают посмотреть на ОСП под другим углом. Что если это не просто предсмертная агония мозга, а древний, заложенный эволюцией механизм выживания? Представьте ситуацию: организм в смертельной опасности – будь то сердечный приступ, авария или нападение хищника. Мозг должен мгновенно решить: бороться/бежать или замереть, притвориться мертвым (да, есть и такая стратегия у живых существ!). И в том, и в другом случае способность сохранять хоть какое-то подобие спокойствия, осознанности и запоминать происходящее может оказаться решающей. Возможно, ОСП – это и есть работа той самой экстренной системы, которая пытается дать нам последний шанс, мобилизуя все ресурсы и одновременно снижая панику и боль?

Конечно, это пока лишь модель, гипотеза. Она многое объясняет, но далеко не все. Например, откуда берется знаменитое "вся жизнь проносится перед глазами"? На этот вопрос у ученых пока нет ответа. Их работа – это скорее приглашение к дальнейшему диалогу, карта местности для будущих исследователей, которые решатся отправиться в это захватывающее путешествие к границам сознания. Но одно ясно: завеса тайны над околосмертными переживаниями начинает понемногу приподниматься, и за ней скрывается не мистика, а удивительная сложность и мудрость нашего собственного мозга.

#эволюция #эволюция человека #околосмертные переживания #психоделики
Источник: nature.com
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