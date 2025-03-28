Если все пойдет по плану, «орбитальный авианосец» будет держать в космосе резервные спутники в специальном негерметичном отсеке.

Знаете, что по-настоящему может испортить день могущественному государству? Потеря важного спутника. Связь, навигация, шпионаж – всё висит на этих железках над головой. А если он не просто сломался, а его, скажем так, "уронили"? Паника, суета, пока запустят новый... И вот поэтому американские Космические силы решили, что хватит это терпеть, и выделили целых 60 миллионов долларов одной не самой раскрученной компании Gravitics из штата Вашингтон. На что? На разработку, по сути, орбитального "гаража с запчастями", или, если хотите более пафосного названия - "авианосца" для спутников.

Идея ведь лежит на поверхности, если подумать. Зачем ждать беды на Земле, если можно заранее припарковать на орбите платформу – этот самый "Орбитальный авианосец" (Orbital Carrier) – с готовыми к работе спутниками? Сломался основной? Щелк! – и замена уже разворачивается. Гениально и просто, ну, почти. Время реакции сокращается в разы.

Забавно, что сама Gravitics изначально метила в строители космических домов – жилых модулей для станций. Но, видимо, оборонка платит лучше, или просто подвернулся удачный момент – и вот они уже делают платформу для военных спутников. Деньги пришли через дочернюю структуру SpaceWERX. По сути, это такой способ для Космических сил быстро находить и финансировать крутые идеи со стороны, не утопая в армейской бюрократии, используя и бюджет, и гранты, и частные инвестиции. Теперь у Gravitics есть средства не просто рисовать красивые картинки, а построить и запустить эту космическую штуковину. Говорят, к 2026 году покажут первый летающий прототип.

Что это за зверь – "Орбитальный авианосец"? Пока деталей кот наплакал. Сама Gravitics описывает его туманно: "заранее размещенная в космосе стартовая площадка". Известно, что внутри будет около 60 кубометров объема (это, для сравнения, как небольшая комната или грузовой фургон) и сможет он нести до 10 тонн груза – то есть, спутников. Судя по рендерам, выглядит похоже на их же проекты космических модулей, только внутри не люди будут жить, а "железо" ждать своего часа.

И храниться оно будет не в тепличных условиях, а в негерметичном отсеке. Обещают, правда, защиту от диких космических температур и кое-какой радиации. Насколько долго спутник сможет там пролежать в рабочем состоянии – вопрос открытый. А еще интригует заявление, что никто со стороны не сможет подсмотреть, что именно там внутри. Звучит как заявка на некую скрытность, хотя в космосе, где всё на виду, спрятать что-то – та еще задачка.

Зачем все эти сложности? А затем, что космос – это уже не только про Илона Маска и красивые фоточки с Марса. Это всё больше арена для вполне себе земных разборок и демонстрации силы. Потерять "глаза" или "уши" на орбите – непозволительная роскошь. Да, американцы уже хвастались, что могут запустить спутник со склада за 27 часов. Рекорд! Но если "запаска" уже там, наверху... это совсем другой коленкор, почти мгновенная реакция.

Сравнение с авианосцем тут не случайно прозвучало от одного из боссов Gravitics. Авианосец – это проекция силы и возможность быстро доставить куда нужно самолеты. Тут похожая логика: доставить на нужную орбиту спутник почти моментально.

Так что, похоже, эра, когда космос считался мирным пространством для всех, потихоньку уходит. Начинается игра мускулами и на орбите. Посмотрим, взлетит ли этот "авианосец" в 2026-м и как он изменит правила игры там, наверху. История обещает быть интересной.