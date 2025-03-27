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Fantoci
ASUS представила первую материнскую плату AMD B850 со скрытыми разъемами для GPU мощностью 600 Вт
Первой материнской платой, поддерживающей новые процессоры AMD и видеокарты Nvidia, стала TUF Gaming B850 BTF WiFi W.

Современный компьютерный энтузиаст ценит не только производительность, но и эстетику своей системы. Asus, по всей видимости, отлично это понимает и активно продвигает свою концепцию «чистой сборки» BTF (Back to the Future). Об этом свидетельствует тот факт, что недавно была перенесена технология беспроводного питания видеокарт на более доступные материнские платы. Дизайн новых плат на чипсете B850, заточенных под процессоры AMD Ryzen 9000, получит специальный разъем GC-HPWR. Этот небольшой, но важный элемент способен передать на совместимую видеокарту внушительные 600 Вт мощности прямо через материнскую плату, избавляя от необходимости тянуть к ней толстые кабели питания.

Такой подход не просто шаг к идеальному кабель-менеджменту и минималистичному виду внутри корпуса. Он также элегантно обходит стороной потенциальные проблемы, связанные с перегревом и оплавлением коннекторов питания видеокарт (вроде 12VHPWR), о которых в последнее время немало говорили в сообществе. Концепция BTF, напомним, заключается в переносе большинства разъемов (питания, SATA, USB-хедеров и т.д.) на обратную сторону печатной платы. Да, сборка такой системы требует более тщательного планирования и специфического корпуса, но результат – безупречно аккуратный вид лицевой стороны – того стоит. Видеокарты BTF довершают картину, получая питание не через привычные разъемы сбоку, а через дополнительный коннектор на интерфейсе PCIe. Решение Asus внедрить GC-HPWR в массовый сегмент B850 может стать серьезной заявкой на то, чтобы превратить эту пока экзотическую технологию в новый стандарт индустрии.

Пионером в этом направлении стала модель TUF Gaming B850 BTF WiFi W. Эта плата готова принять на борт процессоры AMD Ryzen трех поколений (7000, 8000 и новое 9000), предлагая пользователю солидный набор возможностей, типичный для крепкого среднего класса. Здесь и поддержка профилей разгона памяти EXPO для DDR5, и скоростной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты (остальные работают на PCIe 4.0), и актуальные сетевые интерфейсы – быстрый Wi-Fi 7 и 2.5-гигабитный Ethernet, а также универсальный порт USB4. Все атрибуты современной и производительной платформы на месте.

На данный момент самой мощной видеокартой, поддерживающей концепцию BTF, является ASUS BTF 4090.

Важно понимать: сама по себе плата TUF Gaming B850 BTF WiFi W прекрасно работает с любыми видеокартами, будь то новейшие модели или карты прошлых поколений с традиционным подключением питания. Однако вся магия BTF и разъем GC-HPWR раскрываются только в паре со специальной видеокартой Asus BTF. Если вы нацелены на сборку без видимых проводов питания GPU, придется выбирать из соответствующей линейки Asus.

На текущий момент выбор таких видеокарт ограничен серией Nvidia GeForce RTX 40. Asus пока не анонсировала BTF-версии карт нового поколения (RTX 50-й серии). Впрочем, сам факт появления разъема GC-HPWR на платах среднего ценового сегмента B850 недвусмысленно намекает на серьезные планы компании по расширению экосистемы BTF в обозримом будущем. Когда именно это произойдет и какие модели войдут в обновленную линейку – пока загадка. Учитывая текущую ситуацию на рынке графических ускорителей, возможно, имеет смысл не торопиться с апгрейдом и дождаться более привлекательных цен.

Хотя Asus еще не раскрыла ни стоимость, ни точную дату выхода TUF Gaming B850 BTF WiFi W, сама концепция выглядит весьма привлекательно для тех, кто хочет собрать не просто мощный, но и по-настоящему красивый ПК. Идея сборки без лишних кабелей определенно витает в воздухе.

Кстати, не забывайте и о программной стороне: Asus активно оптимизирует BIOS своих материнских плат для улучшения производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Регулярное обновление прошивки поможет выжать максимум из вашего "железа".

#asus #amd b850 #tuf gaming b850 btf wifi w
Источник: videocardz.com
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ASUS представила первую материнскую плату AMD B850 со скрытыми разъемами для GPU мощностью 600 Вт
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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
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