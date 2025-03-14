В основе Panther Lake лежит полностью переработанная микроархитектура, а сами чипы будут производиться по передовому техпроцессу Intel 18A.

Долгожданные процессоры Intel Panther Lake впервые предстали перед публикой в физическом воплощении на выставке Embedded World, проходившей в Нюрнберге, Германия. Важно отметить, что это первая публичная демонстрация чипов с момента их анонса в прошлом году. На выставке были продемонстрированы лишь так называемые кремниевые кристаллы, без работающих образцов, что лишь усилило циркулирующие в индустрии слухи о возможных трудностях Intel с выводом на рынок этих процессоров серии Core Ultra 300 до конца текущего года.

Впервые информация о новых процессорах Intel Panther Lake была озвучена в 2024 году тогдашним CEO Intel, Пэтом Гелсингером. Он заявил о планах выпустить Panther Lake во втором полугодии 2025 года. На этой неделе Intel подтвердила эти планы, несмотря на упорные слухи о том, что массовое производство новых чипов может быть отложено до 2026 года. Ожидается, что Panther Lake будут ориентированы, в первую очередь, на мобильный сегмент, включая ультрабуки и ноутбуки. Особый акцент делается на энергоэффективности, с внедрением большего количества энергоэффективных ядер нового поколения, оптимизированных для сниженного энергопотребления в режиме ожидания. Также, процессоры получат интегрированную графику Xe нового поколения, что должно значительно повысить их возможности в казуальных играх, позволяя пользователям наслаждаться игровым процессом без необходимости приобретать дискретную видеокарту.

На выставке Embedded World, по информации издания PC Games Hardware, был анонсирован 16-ядерный вариант Panther Lake. Эта конфигурация включает в себя четыре производительных ядра (P-ядра), восемь энергоэффективных ядер (E-ядра) и четыре сверхэкономичных ядра (LPE-ядра), предназначенных для задач с минимальной нагрузкой. Топовые конфигурации Panther Lake смогут похвастаться впечатляющим количеством графических ядер Xe – до 12 штук, в то время как базовые версии получат всего два графических ядра. Все модели будут оснащены поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4, быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также получат выделенный нейронный процессор, предназначенный для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Демонстрационный стенд Panther Lake на выставке Embedded World. Источник: PC Games Hardware

Ключевым нововведением Panther Lake является переход на совершенно новую архитектуру ядра и использование передового технологического процесса Intel 18A. Данный шаг, по замыслу Intel, должен обеспечить значительный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с решениями предыдущего поколения. Интересно отметить, что в производстве Panther Lake Intel прибегнет к комбинированной стратегии, используя не только собственные производственные мощности, но и ресурсы сторонних компаний. В частности, графический процессор, по всей видимости, будет разработан компанией TSMC по техпроцессу N3E. Такой подход, хотя и не является стандартным в индустрии, позволит Intel сосредоточиться на производстве основной процессорной части, используя при этом экспертизу TSMC в производстве современных графических чипов.

Несмотря на то, что демонстрация физических образцов Panther Lake на Embedded World выглядит многообещающе, в индустрии сохраняются определенные вопросы относительно способности Intel выпустить эти процессоры в запланированные сроки в 2025 году. Переход на техпроцесс 18A представляет собой кардинальные изменения в производственном цикле Intel, требующие значительной перестройки и оптимизации. Учитывая, что Intel уже сталкивалась с определенными трудностями и задержками в освоении техпроцесса 18A, даже незначительные задержки на этом этапе могут привести к переносу релиза продуктов на базе Panther Lake на более поздний срок, вплоть до начала 2026 года.

Не исключено, что Intel прибегнет к тактике поэтапного выпуска процессоров. Сначала может состояться анонс ограниченной линейки устройств на базе новых процессоров, за которым последует более широкий запуск и доступность на рынке, возможно, приуроченный к выставке CES 2026, которая традиционно является площадкой для громких анонсов в январе следующего года.