В фильмах о роботах, как правило, поднимается вопрос о месте технологий в жизни людей, об их влиянии и перспективах развития. Однако, большинство из них, заглядывая в будущее, рисуют картины завтрашнего дня в духе киберпанка, населяя экраны киборгами-полицейскими и человекоподобными андроидами, порой пугающими своим совершенством.

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«Электрический штат» выделяется на этом фоне. Картина, вышедшая на стриминговом сервисе Netflix 14 марта, снята режиссерским дуэтом братьев Руссо и представляет собой экранизацию одноименного графического романа за авторством Саймона Столенхага. Фантастический фильм, действие которого разворачивается в альтернативных 90-х, предлагает поразмышлять о границе между разумным использованием технологий и пагубным пристрастием к ним, доведшим мир до войны между людьми и машинами. Смогут ли герои найти баланс в этом технологическом хаосе? «Электрический штат» пытается ответить на этот вопрос, рассказывая при этом душевную, хотя и не лишенную предсказуемости, историю.

Завязка фильма раскрывает предысторию мира, в котором чрезмерная увлеченность робототехникой обернулась для человечества восстанием машин (спойлеров не будет, в статье только использовано официальное описание фильма). Взбунтовались самые разные механизмы – от незатейливых аниматронных игрушек до автоматизированных установок для подачи бейсбольных мячей. Ко времени, когда главная героиня, девочка-подросток Мишель (ее играет Милли Бобби Браун), вступает в повествование, властям США удалось изолировать роботов-предателей, согнав их в огромную резервацию в пустынной местности, где им остается лишь ржаветь и постепенно приходить в негодность.

Кадр из трейлера фильма «Электрический штат» – пустынная зона, куда были изгнаны все роботы. Источник: Netflix

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Поворотным моментом становится известие о том, что робот Космо (озвученный Аланом Тьюдиком), знакомый зрителям по детскому телешоу, возможно, владеет информацией о местонахождении брата Мишель, которого она давно потеряла. Девушка решается на рискованное путешествие в «электрический штат», чтобы лично разобраться в ситуации. К ней присоединяются сомнительный делец с черного рынка по имени Китс (Крис Пратт) и его ворчливый робот-компаньон Герман (озвучивал Энтони Маки). Вчетвером они отправляются в путь по бескрайним просторам юго-запада, сталкиваясь с технологическими загадками этого нового, изменившегося мира.

Отличительной чертой «Электрического штата» являются необычные роботы, созданные с явным расчетом на ностальгические чувства зрителя. Они разительно отличаются от практичных и функциональных ботов из мультфильма «ВАЛЛ-И» или, напротив, от жутковатых человекоподобных машин из «Я, робот». Взять хотя бы Пенни (озвученный Дженни Слейтом) – робота-почтальона, суетливого и трогательно-неуклюжего, или Мистера Арахиса (озвучивал Вуди Харрельсон), чье имя говорит само за себя. Несмотря на то, что подавляющее большинство роботов в фильме – порождение компьютерной графики (Netflix особо подчеркивает, что при создании картины не использовался искусственный интеллект, что, впрочем, неудивительно при столь внушительном бюджете), компания привлекла к работе доктора Денниса Хонга, специалиста по робототехнике из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Его задачей было разработка реального прототипа Космо. Именно движения этой физической модели, как сообщили представители Netflix, легли в основу анимации цифрового персонажа.

Впрочем, не стоит ожидать, что в реальности роботы будут выглядеть как Космо – такой дизайн был выбран намеренно, для создания определенного эффекта. Крупная голова и угловатые формы делают создание полноценно функционирующего прототипа весьма непростой задачей, ведь такой робот рискует потерять равновесие и упасть. (Именно поэтому современные роботы, вроде Optimus от Tesla или Eve от 1X, стремятся к человекоподобной форме.) Ситуацию осложнял и тот факт, что внешность Космо была задана оригинальным графическим романом Столенхага, поэтому доктору Хонгу пришлось проектировать реального робота, опираясь на фантазийные иллюстрации художника.

Графический роман Саймона Столенхага «Электрический штат» является источником вдохновения для фильма.

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По словам Энтони Руссо, одного из братьев-режиссеров, ключевой задачей при экранизации «Электрического штата» было сохранение уникальной атмосферы и причудливого очарования первоисточника – графического романа.

«В большинстве фильмов роботы предстают как высокотехнологичные и внушающие трепет существа, – отметил Руссо в недавнем интервью. – Но в «Электрическом штате» мы намеренно сделали их неугрожающими и максимально дружелюбными. Они выполнены в ретро-стилистике, и их искусственный интеллект соответствует этой эпохе. Нам хотелось подчеркнуть эту ограниченность, эту «детскую» версию разума».

Именно эта «детская» составляющая имела особое значение для режиссеров. У братьев Руссо в общей сложности шестеро детей, и, как признался Энтони в интервью, они постоянно сталкиваются с необходимостью понимать стремительное освоение новых технологий их потомками. Эта тема, по словам режиссера, находит отражение и в фильме, хотя раскрывать подробности сюжета он не стал.

«Технологии развиваются стремительно, и мы сами порой испытываем затруднения, пытаясь найти правильный подход к их использованию, – поделился Руссо. – Как научиться эффективно использовать все новые возможности, не растворяясь при этом в технологическом пространстве, не теряя связи с реальным миром? И как решать эти вопросы вместе с нашими детьми, которые в силу возраста гораздо более открыты новому и имеют больше времени на эксперименты, чем мы? Именно они сейчас находятся на передовой этого процесса, а значит, и в наиболее уязвимом положении».

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Мишель (Милли Бобби Браун) и Космо в фильме «Электрический штат». Источник: Netflix

Именно эта ощутимая уязвимость, пронизывающая историю, придает «Электрическому штату» особую эмоциональную глубину. Конечно, для придирчивого зрителя диалоги в фильме могут показаться несколько упрощенными (хотя юмор в картине присутствует), а сюжетная линия – не слишком оригинальной. Однако фильму удается донести важную мысль о том, что ни люди, ни роботы не совершенны, что делает «Электрический штат» не просто развлекательным, но и достаточно содержательным кино.

Посмотреть «Электрический штат» можно уже сейчас на платформе Netflix, при наличии действующей подписки.