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Игровая индустрия по-прежнему остается враждебной средой для многих женщин

В последние годы крупные игроки рынка, такие как Ubisoft (Франция), известная серией "Assassin's Creed", и Activision Blizzard (США), создавшая "Call of Duty", оказались в центре скандалов из-за обвинений в сексизме со стороны сотрудниц.
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Несмотря на прогресс, достигнутый за последние пять лет после серии громких скандалов, связанных с домогательствами, женщины, работающие в игровой индустрии, продолжают сталкиваться с проявлениями сексизма. В интервью агентству AFP, несколько сотрудниц индустрии выразили опасения, что текущая экономическая нестабильность в секторе может привести к нивелированию тех скромных успехов, которые были достигнуты в борьбе за гендерное равенство.

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Элейн Гомес, 34-летняя девушка, которая является независимым разработчиком из Нью-Джерси, делится личным опытом: «Мне приходилось сталкиваться с домогательствами, неуважением, унизительным отношением, и даже ситуациями, когда меня просто не давали высказаться».

В последние годы, целый ряд крупных компаний, таких как французская Ubisoft, известная изданием культовой серии «Assassin's Creed», и американская Activision Blizzard, создатели «Call of Duty», оказались в центре внимания из-за обвинений в сексистском поведении, выдвинутых сотрудницами. В результате, трое бывших руководителей высшего звена Ubisoft предстанут перед французским судом в июне по обвинению в домогательствах. Двое из них уже были уволены за серьезные нарушения этических норм, а бывший креативный директор Серж Хаскоэ, занимавший вторую позицию в компании, подал в отставку.

Представители Ubisoft заявили AFP о глубокой реорганизации кадровой службы и процессов рассмотрения жалоб на неподобающее поведение. В частности, была создана специализированная команда по работе с персоналом, чья задача – предотвращение и урегулирование подобных инцидентов. В свою очередь, Activision Blizzard на момент публикации материала не предоставила AFP комментарии относительно мер, принимаемых компанией для борьбы с домогательствами.

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По словам анонимного эксперта по борьбе с домогательствами из крупной французской студии, «в вопросах профилактики и повышения осведомленности о различных формах сексистского поведения предстоит еще очень много работы».

Проблема глубже, чем кажется

Специалист отметила, что за последний год к ней обратились всего лишь четыре-пять сотрудниц с жалобами на сексистские инциденты. Однако, по ее мнению, это является лишь «вершиной айсберга». Многие женщины просто боятся открыто говорить о проблеме в индустрии, где традиционно доминируют мужчины.

Аналитические данные компании Newzoo за 2023 год свидетельствуют о том, что женщины составляют около половины всех геймеров в мире. Тем не менее, по данным организации Women in Games, в штате игровых студий женщины занимают лишь около четверти позиций. В Европе в сфере разработки игр занято более 110 000 человек, в США – 105 000, а в Канаде – 35 000, согласно данным Европейской федерации разработчиков игр (EGDF), Американской ассоциации развлекательного программного обеспечения (ESA) и Канадской торговой ассоциации.

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Морган Фалез, глава французского отделения Women in Games, отмечает позитивные сдвиги: доля женщин среди сотрудников игровых компаний во Франции выросла с 15% в 2018 году до 24% в 2023 году. Однако, за общими цифрами скрывается значительный дисбаланс в различных подразделениях. Если в отделах маркетинга и коммуникаций женщины составляют почти половину штата, то в «технических» областях, таких как геймдизайн и программирование, их доля не превышает 10%. Среди руководящего состава в 2022 году женщины занимали всего 20% позиций.

Марианна Барус, руководитель команды из 200 человек в монреальской студии Gameloft, специализирующейся на мобильных играх, объясняет низкое представительство женщин на руководящих должностях дефицитом квалифицированных кандидатов: «Дело не в предвзятом отношении, просто на руководящие позиции практически нет женщин-кандидатов».

Эмма Делаж, 35-летняя глава независимой студии Camelia в Монпелье, делится личным опытом столкновения с сексизмом: «Я сама была жертвой сексизма со стороны подчиненного, которому было сложно принимать указания от женщины-руководителя». Делаж подчеркивает, что в ее студии установлена «абсолютная нетерпимость» к любым проявлениям сексизма. Она вспоминает случай, когда во время переговоров с потенциальными инвесторами о финансировании нового проекта, ее сравнили с проституткой – сравнение, с которым, по ее мнению, мужчины, занимающиеся привлечением инвестиций, вряд ли сталкиваются.

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Мари Марке, соосновательница французской студии Splashteam, также отмечает, что на встречах с инвесторами к женщинам относятся менее серьезно, чем к мужчинам. Она неоднократно замечала, что потенциальные спонсоры предпочитают обращаться к ее партнеру-мужчине, игнорируя ее присутствие. Таня X. Шорт, руководительница монреальской независимой студии Kitfox Games, подтверждает: «Инвесторы неохотно вкладывают средства в компании, которыми руководят женщины».

Напомним вам, что город Монреаль, являющийся одним из мировых центров игровой разработки, в 2020 году оказался в эпицентре скандала, связанного с компанией Ubisoft. Сотрудники монреальской студии заявили о «атмосфере террора», царившей в коллективе из-за сексистского поведения и дискриминации.

Мари Марке отмечает, что «в индустрии все еще есть люди, которым сложно адаптироваться к новым реалиям, и это ощущается». Однако она выражает надежду на «новое поколение» специалистов, приходящих в игровую разработку.

Инстинкт самосохранения в условиях кризиса

Экономический подъем, вызванный пандемийными локдаунами, сменился кризисом, который может перечеркнуть прогресс в борьбе с сексизмом в игровой индустрии, достигнутый за последние годы. Сотрудница парижской игровой студии, пожелавшая остаться анонимной, констатирует: «Вакансий практически нет. Если я начну открыто высказывать свое мнение и это мне навредит, у меня не будет запасного варианта».

Тома Родригес, представительница французского профсоюза работников игровой индустрии STJV, подчеркивает, что в условиях экономического спада, «женщины, в большей степени представленные на низовых позициях, часто первыми попадают под сокращения». Урезание бюджетов в крупных компаниях может также привести к сокращению финансирования программ по обеспечению разнообразия, которые и так часто подвергаются критике со стороны консервативно настроенных геймеров в социальных сетях, таких как X (ранее Twitter).

Элейн Гомес из Нью-Джерси выражает обеспокоенность сокращением рабочих мест и упразднением отделов, занимающихся вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американских компаниях.

Морган Фалез из Women in Games отмечает, что игровая индустрия, оставаясь относительно небольшой (например, во Франции в ней занято всего 12-15 тысяч человек), представляет собой «узкий круг», где открытая критика может серьезно повредить репутации. «Мне уже поступали прямые угрозы: "Смотри, что говоришь, иначе попадешь в черный список"», – рассказывает Марке.

29-летняя независимая разработчица, пожелавшая сохранить анонимность, подытоживает: «Большинство женщин в игровой индустрии предпочитают не создавать проблем. Это своего рода инстинкт самосохранения». Она признается, что отказалась от судебного преследования после оскорблений и сексуальных домогательств на рабочем месте в крупной французской студии. «Я даже думаю о том, чтобы уйти из игровой индустрии и найти работу с более достойными условиями», – заключает разработчица.

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ubisoft activision blizzard игровая индустрия сексизм
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