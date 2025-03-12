В отличие от предыдущих моделей, имевших множество изнашивающихся деталей, в этом устройстве всего одна подвижная часть – ротор, работающий на принципе магнитной левитации.

На этой неделе стало известно о мужчине с тяжелым заболеванием сердца, который жил полноценной жизнью более ста дней вне стен больницы, и все это благодаря искусственному сердцу. Несколько лет назад данную новость назвали бы научной фантастикой, но теперь это реальность, которая приближает нас к новым горизонтам в борьбе с сердечными заболеваниями.

Речь идет об инновационной разработке австралийской компании BiVACOR – полностью искусственном сердце, предназначенном для пациентов, ожидающих трансплантацию. Недавно стало известно об удивительном успехе: пациент, получивший это устройство, не только прожил с ним более ста дней, но и дождался донорского органа и успешно перенес пересадку.

Имя пациента не разглашается, известно лишь, что мужчине 40 лет и у него тяжелое заболевание сердца, которое делало пересадку единственным шансом на спасение. Компания BiVACOR предложила ему свое "Полное искусственное сердце" (Total Artificial Heart или TAH) – революционное устройство, которое сами разработчики описывают как электромеханический насос крови роторного типа. Уникальность TAH заключается в его конструкции: всего одна подвижная деталь – ротор на магнитной подвеске – обеспечивает одновременную перекачку крови и в большой круг кровообращения, и в легкие.

В отличие от предыдущих моделей искусственных сердец, имевших множество быстро изнашивающихся компонентов, TAH использует принцип магнитной левитации. Это означает, что ротор, по сути являющийся специализированным импеллером, не имеет механического контакта с другими частями устройства, что многократно увеличивает его долговечность.

А вот фотография TAH в руках хирурга.

Питание искусственного сердца осуществляется от внешнего контроллера и аккумуляторов через специальный кабель, проходящий через кожу пациента. BiVACOR видит в TAH временное решение, "мост" к трансплантации для пациентов, находящихся в листе ожидания донорского сердца. В прошлом году компания сообщала об успешных испытаниях устройства в США на пяти пациентах, которые после имплантации были выписаны из больниц. Продолжительность жизни с искусственным сердцем в этих случаях варьировалась, достигая 27 дней в одном из них, а в другом случае потребовалась повторная операция уже через 8 дней.

Австралийский пациент провел на операционном столе шесть часов, пока ему имплантировали TAH. После выписки он вел обычную жизнь с искусственным сердцем более трех месяцев, пока не появилась возможность получить донорское сердце.

Важно отметить, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире, а потребность в трансплантации сердца значительно превышает количество доступных донорских органов. BiVACOR ставит перед собой амбициозную цель – довести срок службы своего искусственного сердца до десяти лет, что сопоставимо со средним сроком "работы" пересаженного донорского сердца.

Однако, прочитав эту вдохновляющую историю, не стоит забывать о важности здорового образа жизни и профилактики сердечных заболеваний. TAH пока находится на стадии клинических испытаний. Австралийский пациент стал первым, кому имплантировали устройство за пределами США, где одобрено проведение еще 15 подобных испытаний. Поэтому, несмотря на многообещающие результаты, до момента, когда искусственное сердце станет доступной опцией для широкого круга пациентов, нуждающихся в пересадке, и тем более, долгосрочной альтернативой естественному сердцу, могут пройти годы.