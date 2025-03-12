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Fantoci
Утечка характеристик GeForce RTX 5060 и 5050 говорит о том, что NVIDIA не собирается рисковать
Согласно этим данным, новые видеокарты начального уровня, традиционно популярные среди геймеров (как показывает статистика Steam Hardware Survey), получат ряд улучшений, но без революционных изменений.

Появившаяся в сети информация о характеристиках будущих видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5050 от Nvidia дает основания полагать, что компания сохранит консервативный подход к бюджетным моделям линейки. Похоже, NVIDIA вновь делает ставку на программные, а не аппаратные изменения, по крайней мере, в среднем и бюджетном сегментах рынка.

Ранее в этом году Nvidia уже представила множество новинок из 50-й серии на выставке CES 2025, однако их появление в магазинах оказалось проблематичным. Цены нередко превышают заявленные, и это касается не только продукции Nvidia, но и предложений от AMD и Intel. В условиях дефицита и завышенных цен на текущие новинки, интерес к будущим, более доступным решениям, таким как RTX 5060 и 5050, только возрастает.

Первые утечки информации о характеристиках GeForce RTX 5060 и 5050 вселяют надежду на скорый анонс этих более доступных моделей. Пусть энтузиастов они и не особо волнуют, но статистика Steam Hardware Survey убедительно демонстрирует, что именно бюджетные модели xx60 и xx50 пользуются наибольшей популярностью среди геймеров и составляют основу их игровых систем. Эти видеокарты, занимающие нишу "народных" решений, критически важны для массового рынка, и именно они определяют динамику развития игровой индустрии в целом.

Согласно информации, опубликованной известным инсайдером Kopite и подхваченной ресурсами Tom's Hardware и другими, RTX 5060 и 5050 продолжат консервативную линию умеренных улучшений, характерную для всей 50-й серии. Обе карты само собой получат чипы нового поколения на архитектуре Blackwell, что является важным шагом вперед. В случае с RTX 5060, утечки указывают на незначительное увеличение количества ядер CUDA, переход на более быструю память GDDR7 и, как следствие, повышение энергопотребления. При этом, объем видеопамяти и разрядность шины памяти, по-видимому, останутся без изменений. Вероятно, 8-гигабайтная версия RTX 5060 по-прежнему будет ориентирована в первую очередь на гейминг в разрешении 1080p, что может вызвать вопросы у части аудитории, стремящейся к более высоким разрешениям и запасу производительности на будущее.

Следует отметить, что более производительная RTX 5060 Ti как и ее предшественница RTX 4060 Ti будет представлена в двух вариантах: с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Одним из "узких мест" RTX 4060 Ti была ее относительно скромная 128-битная шина памяти, которая ограничивала производительность в разрешениях 1440p и 4K, даже несмотря на наличие 16 ГБ памяти. Переход на GDDR7 и увеличение пропускной способности памяти потенциально может смягчить эту проблему, однако, для окончательных выводов необходимо дождаться результатов реальных тестов.

Что касается RTX 5050, то к ней геймеры проявляют особый интерес, поскольку NVIDIA пропустила выпуск настольной модели xx50 в предыдущем поколении – последней картой этого класса была RTX 3050, вышедшая в январе 2022 года. При сохранении того же уровня энергопотребления в 130 Вт, эта бюджетная модель, по слухам, сохранит память GDDR6 вместо более современной GDDR7. При этом, ей приписывают то же количество ядер CUDA, что и у RTX 3050. Это означает, что основной прирост производительности RTX 5050, вероятно, будет достигнут за счет архитектурных улучшений и увеличения тактовых частот, что может оказаться достаточным для конкуренции в своем ценовом сегменте.

Ожидается, что ценообразование на карты серии RTX 5060 будет близко к ценам на текущую линейку RTX 4060, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для ориентира, RTX 4060 сейчас предлагается по цене около 300 долларов, RTX 4060 Ti 8 ГБ – около 400 долларов, а 16-гигабайтная версия RTX 5060 Ti, вероятно, будет стоить в диапазоне 450-500 долларов. Стоит отметить, что RTX 3050, несмотря на рекомендованную цену в 249 долларов на старте продаж, в настоящее время доступна по цене от 200 долларов и ниже, что делает ее привлекательным вариантом для экономных геймеров.

На фоне утечек от NVIDIA, главный конкурент AMD пока хранит молчание относительно своих видеокарт Radeon RX 9060 следующего поколения, ограничившись лишь туманным намеком на их существование в одной из презентаций на CES 2025. В свою очередь, Intel активно продвигает свои недавно выпущенные Arc B580 и B570, которые призваны конкурировать в том же ценовом диапазоне, хотя их доступность по заявленным ценам в 249 и 219 долларов по-прежнему оставляет желать лучшего.

#nvidia #gddr7 #rtx 5060 ti #rtx 5050 #geforce rtx 5060
Источник: tomshardware.com
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