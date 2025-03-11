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Fantoci
Ученые обнаружили антитела, нейтрализующие вирус, вызывающий COVID-19
Вирусы вроде SARS-CoV-2 постоянно меняются, чтобы обходить иммунную защиту человека, поэтому ученым пришлось искать универсальные антитела.

Международная команда ученых совершила многообещающее открытие, выявив пару антител, обладающих потенциалом для борьбы с целым рядом мутаций вируса COVID-19. Эти антитела, выделенные из крови людей, успешно перенесших коронавирусную инфекцию, нацелены на участок вируса, который, по всей видимости, остается стабильным и не изменяется в процессе эволюции. Такое уникальное свойство может обеспечить им более длительный срок действия и эффективность против новых штаммов коронавируса.

Принцип действия современных вакцин против COVID-19 основан на введении в организм генетического материала вируса – так называемой мРНК. Эта мРНК несет в себе "инструкции" для клеток, заставляя их производить крошечный и совершенно безопасный фрагмент вируса. Затем иммунная система "знакомится" с этим фрагментом и учится распознавать вирус, а также вырабатывать защитные антитела. Таким образом, вакцинация подготавливает организм к встрече с "настоящим" вирусом и развитию заболевания.

Однако вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, отличается поразительной способностью к быстрой эволюции. Постоянно мутируя, он "уходит" от действия существующих антител, что требует непрерывной адаптации вакцин. В результате, научное сообщество вынуждено вести своего рода "гонку вооружений", разрабатывая новые версии вакцин для борьбы с вариантами, которые уже активно распространяются по миру, зачастую спустя месяцы после их появления.

Тем не менее, обнаруженные исследователями из Стэнфордского, Рокфеллеровского университетов и Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле антитела демонстрируют принципиально иной механизм действия. Они, по-видимому, способны выявлять и "удерживать" вирус, не теряя своей эффективности даже при его мутациях. Согласно публикации в журнале Science Translational Medicine, два типа антител действуют совместно, атакуя так называемый спайковый белок SARS-CoV-2. Их мишенью становятся участки этого белка, которые практически не подвержены мутациям. За счет этого антитела способны прочно связываться со спайковым белком и нейтрализовать вирус, не давая ему проникнуть в клетки организма.

CoV2-biRN5 и CoV2-biRN7 связываются с различными частями спайкового белка SARS-CoV-2, блокируя заражение клеток человека. Источник: Christopher O. Barnes/Adonis Rubio/Stanford University

Эти перспективные антитела, получившие названия CoV2-biRN5 и CoV2-biRN7, были выделены из образцов крови, предоставленных людьми, перенесшими COVID-19. Вместе они представляют собой мощный "двойной удар" по вирусу. Антитело CoV2-biRN5 нацелено на N-концевой домен (NTD) спайкового белка – область, которая остается практически неизменной. В свою очередь, CoV2-biRN7 связывается с рецептор-связывающим доменом (RBD) спайкового белка, блокируя его способность взаимодействовать с клетками человека и, таким образом, предотвращая заражение. (NTD и RBD – домены спайкового белка, играющие ключевую роль в проникновении вируса в клетки.)

В ходе лабораторных исследований в условиях, имитирующих биологические процессы, было установлено, что антитела CoV2-biRN сохраняют способность нейтрализовать различные штаммы вируса COVID-19. Кроме того, эксперименты на мышах, инфицированных вариантом "Омикрон", показали, что эти антитела снижают вирусную нагрузку в легких. Полученные результаты позволяют предположить, что комбинация CoV2-biRN может стать ключом к преодолению проблемы постоянной эволюции COVID-19. Однако, прежде чем эти антитела смогут быть использованы в новых вакцинах или терапевтических препаратах, необходимы дальнейшие, углубленные исследования.

"Вирусы постоянно эволюционируют, чтобы сохранять возможность заражать людей", – отмечает руководитель исследования, профессор биологии Стэнфордского университета Кристофер Барнс. – "Чтобы эффективно противостоять им, разрабатываемые нами антитела также должны непрерывно эволюционировать, сохраняя свою эффективность".

#коронавирус #covid-19 #антитела
Источник: news.stanford.edu
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