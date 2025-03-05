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Fantoci
В реальности, а не на бумаге Nvidia RTX 5070 оказалась на уровне RTX 4070 Super
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг утверждал, что RTX 5070 сможет сравниться с RTX 4090.

Nvidia RTX 5070 обещала стать настоящим прорывом в игровой индустрии. Глава Nvidia Дженсен Хуанг обещал производительность уровня топовой RTX 4090 по доступной цене, и в результате она стала мечтой многих геймеров и энтузиастов. Однако первые тесты и отзывы рисуют совсем другую картину. Новинка по факту демонстрирует производительность, едва ли превосходящую показатели RTX 4070 Super – видеокарты предыдущего поколения. И это несмотря на использование более современной архитектуры, усовершенствованных ядер трассировки лучей (RT) и тензорных ядер, а также более быстрой памяти. Более того, RTX 5070 по-прежнему значительно отстает от флагманской RTX 4090, уступая ей по мощности на 40-50%. Напомним, что в январе на выставке CES 2025 глава Nvidia, Дженсен Хуанг, заявил, что RTX 5070 сможет приблизиться к уровню производительности RTX 4090, при этом предлагаясь по цене втрое ниже.

После ряда не самых удачных, если не сказать провальных, выпусков видеокарт RTX 50-й линейки, многие возлагали надежды на RTX 5070 как на символ доступности нового поколения. Хотя рекомендованная цена в 549 долларов и выглядит привлекательно на фоне цен на другие новинки, эксперты скептически относятся к тому, что она продержится долго, особенно учитывая ограниченные объемы поставок на старте продаж. Однако, главной проблемой RTX 5070 стал мизерный прирост производительности. Создается впечатление, что Nvidia просто выпустила на рынок слегка обновленную версию уже знакомой видеокарты, и это уже не первый раз за последнее время.

Авторитетный ресурс KitGuru провел всестороннее тестирование 5070 и констатировал практически полное отсутствие прогресса в сравнении с 4070 Super. Отдельно была отмечена проблема с 12 ГБ видеопамяти, которая в перспективе может стать узким местом в требовательных играх. Рецензенты HardwareUnboxed в своем обзоре были еще более категоричны, назвав RTX 5070 "худшей 70-й моделью в истории". Их тесты показали, что новинка едва конкурирует с AMD RX 7800 XT – видеокартой, выпущенной более полутора лет назад и до сих пор доступной по цене около 500 долларов, что даже ниже рекомендованной цены RTX 5070.

Несмотря на то, что RTX 5070 Ti предлагает немного более привлекательное соотношение цены и производительности, ее стоимость все равно представляется чрезмерно завышенной, учитывая реальный уровень быстродействия. Источник: Asus

Известный портал PCWorld, напротив, выразил более сдержанный оптимизм, отметив, что RTX 5070 может быть вполне "адекватным" решением в сложившейся ситуации. Однако, ограниченный объем памяти, высокая цена и незначительный прирост производительности в совокупности делают эту видеокарту, по мнению PCWorld, не очень интересной для потенциальных покупателей. Ресурс Eteknix увидел определенную ценность в RTX 5070 для владельцев видеокарт RTX 30-й серии, желающих обновить свою систему, но лишь в контексте улучшения производительности в играх с трассировкой лучей.

Следует отметить, что TechPowerUp высоко оценили технологию генерации кадров, назвав ее впечатляющей и полезной в ряде сценариев. Тем не менее, редакция сайта также подчеркнула общие недостатки всей 50-й серии: завышенные цены, дефицит на старте продаж и скромный прирост производительности, не оправдывающий ожидания. DigitalFoundry, продемонстрировав впечатляющие возможности DLSS4, фактически рекомендовали потенциальным покупателям подождать появления более привлекательных вариантов на рынке.

Главным сдерживающим фактором, который практически все обозреватели выделили как "слона в комнате", стало скорое появление на рынке новых видеокарт от AMD – RX 9070 XT и 9070. Обзоры на эти карты уже опубликованы, а старт продаж намечен на завтра, 6 марта. По предварительным данным, новинки от AMD превзойдут RTX 5070 по производительности, при этом предлагаясь по более конкурентной цене и с лучшей доступностью. Если эти прогнозы подтвердятся, RTX 5070 рискует оказаться на обочине рынка еще до того, как успеет занять на нем хоть сколько-нибудь значимое место.

#nvidia #rtx 4090 #дженсен хуанг #rtx 4070 super #nvidia rtx 5070
Источник: youtube.com
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