Инцидент произошел во Флориде, когда машина, двигаясь со скоростью около 50 км/ч, не смогла перестроиться из заканчивающейся полосы.

На прошедших выходных произошел инцидент, в котором новый электропикап Cybertruck от компании Tesla, оснащенный передовой, но уже успевшей приобрести дурную славу системой "Полного Самоуправления" (Full Self-Driving, FSD), врезался в уличный столб. Удар оказался настолько сильным, что автомобиль восстановлению не подлежит. К счастью, водитель в аварии не пострадал, и что самое удивительное, взял вину за случившееся на себя. При этом он отметил парадоксальный момент: именно активация FSD, по его словам, привела к тому, что он позволил себе отвлечься от управления транспортным средством непосредственно перед столкновением.

Об этом происшествии стало известно после того, как Джонатан Челлинджер, программист из штата Флорида, в воскресенье поделился в социальной сети X (ранее известной как Twitter) информацией о том, что его Cybertruck, работавший под управлением FSD версии 13.2.4 (январская версия, разработанная Tesla специально для этой модели), "наехал на бордюр, а затем врезался в опору освещения". Сообщается, что система автопилота не смогла корректно выполнить перестроение из полосы, которая сужалась, что и привело к фронтальному удару об столб пешеходного перехода, расположенный всего в нескольких метрах от края дороги. Согласно комментариям к исходному сообщению Челлинджера, в момент столкновения скорость электропикапа составляла приблизительно 50 километров в час.

Судя по всему, Челлинджер признает собственную вину, назвав случившееся "очевидной ошибкой со своей стороны". В своем посте он выражает благодарность компании Tesla за "лучшую в мире пассивную безопасность", благодаря которой он смог избежать каких-либо травм. Ответственность за произошедшее водитель возлагает на свою потерю концентрации, полагая, что своевременное вмешательство и нажатие на педаль тормоза могли бы предотвратить выезд Cybertruck на тротуар и последующее столкновение. Именно поэтому Челлинджер обратился к другим владельцам Cybertruck с призывом не терять бдительность и "не повторять его ошибку", предостерегая от излишней самоуверенности при использовании FSD.

Примечательно, что в одном из своих предыдущих постов в соцсети X, еще до аварии, Челлинджер упоминал, что иногда, "решив куда-нибудь поехать и активировав Tesla FSD", он мог попросту забыть о конечном пункте своего маршрута. Даже по прибытии к месту назначения, как он пишет, он порой удивлялся действиям автомобиля, лишь потом вспоминая, куда именно собирался ехать изначально.

По какой-то неизвестной причине Челлинджер упорно настаивает на том, что именно его отвлечение от дороги, а не недоработки FSD, является первопричиной инцидента. В ответ на один из комментариев к своему старому посту он пояснил, что потеря концентрации касалась исключительно навигации, а не общего контроля за дорожной ситуацией. Однако, как известно большинству водителей, навигация и внимание к дороге тесно взаимосвязаны. В своем сообщении об аварии Челлинджер даже признался, что изначально сомневался, стоит ли вообще публично рассказывать об этом происшествии, опасаясь "дать пищу для критики и негатива со стороны недоброжелателей".

Остается неясным, кого именно Челлинджер подразумевает под "недоброжелателями" Cybertruck. Возможно, это сотрудники Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), которые осенью прошлого года начали проверку системы FSD на предмет ее способности безопасно функционировать в условиях ограниченной видимости. (На фотографии, опубликованной Челлинджером, видно, что дорожное покрытие мокрое, и на улице ночь, хотя он не уточнил, шел ли в момент аварии дождь.) Или же речь идет о других участниках дорожного движения, которые разделяют дороги с автомобилями Tesla, оснащенными FSD, системой, которая уже становилась причиной наезда на пешехода со смертельным исходом (что и послужило поводом для расследования NHTSA) и ранее отзывалась из-за повышенного риска ДТП?

Ответ на этот вопрос известен только самому Челлинджеру. В настоящее же время он занят попытками связаться со службой безопасности и сервисным центром Tesla, жалуясь на "недостаточную оперативность" со стороны компании в ответ на его запросы. Челлинджер выражает готовность предоставить Tesla запись с видеорегистратора, зафиксировавшую момент аварии, для дальнейшего разбирательства.