На снимке, сделанном телескопом Хаббл, отчетливо видны восемь колец, окружающих яркий центр галактики.

Вселенная продолжает удивлять нас своими загадками. Недавно астрономы обнаружили уникальную галактику, напоминающую мишень для стрельбы из лука. Её яркие кольца, образованные в результате космического столкновения, стали главной темой нового исследования, проведённого при помощи телескопа Хаббл.

Эта необычная галактика получила название LEDA 1313424. Она расположена на расстоянии более полумиллиарда световых лет от Земли и отличается удивительной структурой: вокруг её центральной части располагаются девять концентрических колец. Ее открытие стало возможным благодаря наблюдениям с использованием передовых технологий, включая спектрограф Keck Cosmic Web Imager (KCWI) на Гавайях.

История появления этих колец уходит корнями в далёкое прошлое — примерно 50 миллионов лет назад. Тогда небольшая голубая карликовая галактика пролетела через центральную часть LEDA 1313424, вызвав эффект, похожий на то, как камень, брошенный в воду, создаёт расходящиеся круги. В данном случае роль "воды" сыграло звёздное вещество и газ, которые начали формировать кольца, расходящиеся от центра. Первые кольца, возникшие сразу после столкновения, разошлись дальше всего, тогда как более молодые остаются ближе к ядру галактики.

Особенностью этого явления является его временная ограниченность. Учёные подчёркивают, что подобная структура существует лишь в течение определённого периода после столкновения. "Мы наблюдаем эту галактику в редкий момент её эволюции", — отметил Питер ван Доккум, один из авторов исследования. Такая конфигурация — настоящая находка для астрономов, ведь она позволяет лучше понять процессы взаимодействия галактик.

Иллюстрация, показывающая распределение колец LEDA 1313424. Источник: NASA, ESA

Голубой карлик, который стал причиной этого космического "чуда", всё ещё находится рядом с LEDA 1313424. Между ними протянулась тонкая нить из газа длиной около 130 тысяч световых лет. На верхнем изображении этот объект можно заметить слева от галактики-мишени.

Размеры LEDA 1313424 также впечатляют: она более чем в два раза превышает размер Млечного Пути. Однако её истинная ценность заключается не в масштабах, а в уникальной возможности изучить динамику космических столкновений. Каждое кольцо содержит информацию о процессах, происходящих в галактике, и помогает учёным глубже понять, как формируются и развиваются подобные системы.

Открытие стало возможным благодаря совместной работе наземных и космических инструментов. Сначала данные были получены в рамках проекта DESI Legacy Survey, который создаёт подробные карты ночного неба. Затем телескоп Хаббл позволил детально рассмотреть структуру колец, а спектрограф KCWI помог выявить самое внешнее, девятое кольцо, которое ранее оставалось скрытым.

Такие исследования не только расширяют наши знания о Вселенной, но и демонстрируют, насколько сложны и прекрасны процессы, происходящие за пределами нашей планеты. Галактика-мишень — это живое свидетельство того, как хаотичные столкновения могут порождать удивительно упорядоченные структуры, словно природа сама создаёт произведения искусства на космическом холсте. Ее необычная структура заставляет задуматься о том, сколько ещё неизведанного скрывается в глубинах космоса и какие новые загадки ждут своих первооткрывателей.