Вселенная продолжает удивлять нас своими загадками. Недавно астрономы обнаружили уникальную галактику, напоминающую мишень для стрельбы из лука. Её яркие кольца, образованные в результате космического столкновения, стали главной темой нового исследования, проведённого при помощи телескопа Хаббл.
Эта необычная галактика получила название LEDA 1313424. Она расположена на расстоянии более полумиллиарда световых лет от Земли и отличается удивительной структурой: вокруг её центральной части располагаются девять концентрических колец. Ее открытие стало возможным благодаря наблюдениям с использованием передовых технологий, включая спектрограф Keck Cosmic Web Imager (KCWI) на Гавайях.
История появления этих колец уходит корнями в далёкое прошлое — примерно 50 миллионов лет назад. Тогда небольшая голубая карликовая галактика пролетела через центральную часть LEDA 1313424, вызвав эффект, похожий на то, как камень, брошенный в воду, создаёт расходящиеся круги. В данном случае роль "воды" сыграло звёздное вещество и газ, которые начали формировать кольца, расходящиеся от центра. Первые кольца, возникшие сразу после столкновения, разошлись дальше всего, тогда как более молодые остаются ближе к ядру галактики.
Особенностью этого явления является его временная ограниченность. Учёные подчёркивают, что подобная структура существует лишь в течение определённого периода после столкновения. "Мы наблюдаем эту галактику в редкий момент её эволюции", — отметил Питер ван Доккум, один из авторов исследования. Такая конфигурация — настоящая находка для астрономов, ведь она позволяет лучше понять процессы взаимодействия галактик.
Голубой карлик, который стал причиной этого космического "чуда", всё ещё находится рядом с LEDA 1313424. Между ними протянулась тонкая нить из газа длиной около 130 тысяч световых лет. На верхнем изображении этот объект можно заметить слева от галактики-мишени.
Размеры LEDA 1313424 также впечатляют: она более чем в два раза превышает размер Млечного Пути. Однако её истинная ценность заключается не в масштабах, а в уникальной возможности изучить динамику космических столкновений. Каждое кольцо содержит информацию о процессах, происходящих в галактике, и помогает учёным глубже понять, как формируются и развиваются подобные системы.
Открытие стало возможным благодаря совместной работе наземных и космических инструментов. Сначала данные были получены в рамках проекта DESI Legacy Survey, который создаёт подробные карты ночного неба. Затем телескоп Хаббл позволил детально рассмотреть структуру колец, а спектрограф KCWI помог выявить самое внешнее, девятое кольцо, которое ранее оставалось скрытым.
Такие исследования не только расширяют наши знания о Вселенной, но и демонстрируют, насколько сложны и прекрасны процессы, происходящие за пределами нашей планеты. Галактика-мишень — это живое свидетельство того, как хаотичные столкновения могут порождать удивительно упорядоченные структуры, словно природа сама создаёт произведения искусства на космическом холсте. Ее необычная структура заставляет задуматься о том, сколько ещё неизведанного скрывается в глубинах космоса и какие новые загадки ждут своих первооткрывателей.