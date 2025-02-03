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Fantoci
В 3DMark добавили поддержку DLSS 4 и функцию многокадровой генерации
Геймеры могут сравнить свои результаты с предыдущими моделями видеокарт, чтобы увидеть прогресс.

Технологии компьютерной графики продолжают развиваться, и свежее обновление популярного теста производительности 3DMark подтверждает этот тренд, который теперь включает в себя передовую технологию DLSS 4 и функцию генерации нескольких кадров. Последняя версия бенчмарка позволяет не только оценить возможности новейших видеокарт RTX 50, но и наглядно увидеть, насколько далеко шагнули технологии улучшения изображения по сравнению с предыдущими поколениями. Компания UL, разработчик 3DMark, добавила новый тест DLSS, который, хотя и не является главным инструментом в арсенале технических обозревателей, предоставляет геймерам ценную возможность для самостоятельного тестирования производительности графических процессоров NVIDIA. С его помощью можно легко сравнить различные режимы DLSS и получить представление о том, как технология масштабирования влияет на частоту кадров и качество картинки. Особый интерес представляет возможность оценить преимущества последней версии DLSS 4, основанной на принципиально новой архитектуре "трансформеров", которая обещает значительный скачок в качестве изображения.

Технология DLSS стала настоящим прорывом, существенно повысив производительность видеокарт NVIDIA последних поколений. Начиная с серии RTX 20, графические процессоры стали значительно мощнее, но именно в сочетании с DLSS они раскрывают свой потенциал в полной мере. Причем, с каждым новым поколением DLSS эффективность технологии только растет. Вокруг новой функции генерации сразу нескольких кадров до сих пор ведутся споры о ее целесообразности в динамичных играх, отличных от неторопливых однопользовательских проектов. Однако DLSS 4 заслужил практически всеобщее признание благодаря своей повышенной эффективности по сравнению с DLSS 3 и заметно улучшенному качеству изображения. Особенно отмечается прогресс в отрисовке тонких элементов, таких как провода или сетчатые ограждения, которые ранее были слабым местом DLSS.

Благодаря новому тесту DLSS в 3DMark, пользователи могут протестировать DLSS версий 2, 3 и 4, чтобы наглядно сравнить разницу в качестве изображения и частоте кадров между ними. Владельцы новейших видеокарт RTX 5090 или 5080, если им посчастливилось приобрести такие, получат доступ к функции генерации нескольких кадров с режимами 2x, 3x и 4x. Это позволит оценить влияние различных уровней генерации на производительность и визуальное качество, и подобрать оптимальные настройки для конкретной игры. Таким образом, тест DLSS станет отличной отправной точкой для настройки графики в новых играх и оценки возможностей вашей системы.

Скриншот 3DMark с сообщением "Ваш ПК не может выполнить этот тест". К сожалению, владельцы видеокарт AMD остаются за бортом этого технологического праздника. Источник изображения: UL.

Владельцы видеокарт RTX 40-й серии также могут воспользоваться функцией генерации кадров, но с некоторыми ограничениями по сравнению с RTX 50 (вероятно, имеется в виду меньшее количество генерируемых кадров). Более старые модели RTX не поддерживают новую генерацию кадров, но все видеокарты RTX последних поколений смогут оценить улучшения в производительности и качестве изображения, которые приносит DLSS 4.

Бенчмарк DLSS, подобно ранее выпущенному тесту Port Royal для трассировки лучей, проводит два прогона одной и той же сцены. Первый прогон выполняется без использования DLSS и генерации кадров, а второй – с включенными алгоритмами искусственного интеллекта в режиме "Качество", выбранном пользователем. По завершении теста, пользователю предоставляются подробные данные о производительности в обоих прогонах, что наглядно демонстрирует прирост производительности благодаря DLSS.

Для всех желающих испытать новый тест DLSS, 3DMark сейчас предлагается со скидкой 75%, и его стоимость на момент написания составляет всего 8,74 доллара.

#nvidia #3dmark #rtx 50 #dlss 4
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