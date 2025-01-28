Складывается впечатление, что индустрия графических процессоров достигла определенного технологического потолка.

Появившиеся в интернете результаты предварительных тестов видеокарты Nvidia RTX 5080 ставят под сомнение целесообразность её приобретения. Похоже, что ожидаемая фанатами новинка, которая поступит в продажу ближайшие дни, не только не превосходит флагманскую модель предыдущего поколения RTX 4090, но и уступает ей по производительности. Глава Nvidia Дженсен Хуанг позиционирует RTX 5080 как более доступное решение, чем предыдущий флагман, но разница в быстродействии может оказаться слишком существенной для пользователей, рассчитывающих на значительный прирост мощности.

Первые тесты в Geekbench и 3DMark Time Spy, конечно, не являются истиной в последней инстанции, однако уже сейчас можно предположить, что RTX 5080 медленнее RTX 4090 приблизительно на 20%, превосходя при этом RTX 4080 Super лишь на 10%. Такая разница в производительности едва ли оправдывает вероятный апгрейд своей системы для владельцев видеокарт 40-й серии, даже несмотря на потенциально более привлекательную цену RTX 5080.

Напомним, что анонс серии RTX 50 на выставке CES 2025 сопровождался громкими заявлениями. Глава Nvidia Дженсен Хуанг утверждал, что флагманская RTX 5090 будет вдвое производительнее RTX 4090, а модель RTX 5070, благодаря возможностям искусственного интеллекта, сможет сравниться с предшествующим флагманом. Реальность оказалась несколько скромнее: без использования ИИ-функций, RTX 5090 превосходит RTX 4090 максимум на 30%, а широко разрекламированная технология генерации кадров, хоть и работает, но имеет ряд ограничений.

RTX 5080, оцененная вдвое дешевле флагманской RTX 5090 (1000 против 2000), представлялась многим оптимальным выбором для тех, кто хочет перейти на новую архитектуру без существенной переплаты. Новинка обладает большим числом ядер CUDA по сравнению с предшественниками, оснащена обновленными RT-ядрами для трассировки лучей и Tensor-ядрами для задач ИИ, поддерживает последние версии DLSS и, по предварительным данным, будет стоить дешевле, чем RTX 4080 Super, чья цена колеблется в пределах 1200-1500$.

Тем не менее, появившиеся вчера результаты бенчмарков заставляют усомниться в оправданности покупки RTX 5080. В частности, ресурс Wccftech сообщает, что в паре с процессором AMD 9800X3D видеокарта RTX 5080 набрала 281 746 баллов в тесте Vulkan и 278 138 баллов в тесте OpenCL бенчмарка Geekbench. Для сравнения, RTX 4090 в связке с тем же процессором показала результаты в 365 013 и 337 319 баллов соответственно. Таким образом, отставание RTX 5080 составляет 23% и 18% в данных тестах.

Представленные Nvidia графики весьма красноречивы. Несмотря на внушительный размер столбцов, демонстрирующих производительность с использованием DLSS и генерации кадров, стоит обратить внимание на левую часть графика, где эти технологии не задействованы.

В бенчмарке 3DMark Time Spy, по информации пользователя Twitter (X) под ником @olrak29_, видеокарта RTX 5080 набрала 32 701 балл. При этом система с аналогичными характеристиками, но оснащенная RTX 4090, демонстрирует около 36 000 баллов, а система с RTX 4080 Super – порядка 28 000 баллов.

Безусловно, для формирования окончательных выводов об RTX 5080 необходимо дождаться результатов тестирования в реальных игровых сценариях. Однако уже сейчас можно говорить о том, что прирост производительности новинки оказался не таким значительным, как у флагманской RTX 5090.

Складывается впечатление, что в текущем поколении видеокарт и Nvidia, и AMD достигли определенного предела в соотношении производительности и энергопотребления. Впервые за долгие годы Nvidia не смогла предложить в среднем ценовом сегменте (в лице 80-й модели) решение, превосходящее флагман предыдущего поколения. При этом прогресс даже у топовой модели оказался весьма сдержанным. Особенно обидно, что именно в этом поколении AMD решила не участвовать в гонке за лидерство в верхнем ценовом сегменте. Все это наводит на мысль, что даже крупнейшие технологические компании не в силах игнорировать ограничения, накладываемые законом Мура (который гласит о удвоении числа транзисторов на кристалле каждые два года).