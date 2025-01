Южнокорейский технологический гигант Samsung по давней традиции открывает новый год презентацией флагманской линейки смартфонов Galaxy S на мероприятии Unpacked. Новая серия S25 не просто стала быстрее и производительнее, она буквально насыщена функциями искусственного интеллекта – кажется, их больше, чем можно представить! И да, для поклонников стилусов – флагманский Galaxy S25 Ultra по-прежнему оснащается S Pen. Предварительные заказы на новинки уже открыты, а поставки начнутся в начале следующего месяца.

Эволюция или стагнация? Взгляд на дизайн Galaxy S25

Для наших читателей, которые следят за новостями о компании Samsung, сюрпризов в линейке S25, вероятно, не будет. Как и прежде, представлены три модели: базовая Galaxy S25, чуть увеличенная версия Galaxy S25+, и флагман Galaxy S25 Ultra.

Следует отметить, что Galaxy S25 и S25+ внешне практически неотличимы от прошлогодних моделей, но Galaxy S25 Ultra получил легкий редизайн, о котором ходили слухи. Титановый корпус прошлогодней модели S24 Ultra, хоть и добавлял ее прочности, однако острые грани и увеличенный вес сделали ее не самой удобной в использовании. В компании Samsung, похоже, учли критику и заявили, что S25 Ultra возвращается к "привычному дизайну" с более скругленной рамкой и сниженным весом. Действительно, если S24 Ultra весил 232 грамма, то S25 Ultra стал легче – 218 граммов.

Неожиданным шагом стало упрощение конструкции стилуса S Pen для версии Ultra. Он больше не поддерживает Bluetooth-соединение с телефоном, что означает потерю функций управления жестами (не особо востребованных) и дистанционного управления камерой (весьма полезной функции). Теперь это просто индуктивный стилус без питания, выполняющий свои базовые функции.

Дисплей Ultra-версии остался прежним: 6,9-дюймовая OLED-матрица с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Изменения коснулись защиты – теперь используется новейшее стекло Gorilla Glass Armor 2, в состав которого входит керамический компонент, аналогичный Ceramic Shield от Apple, обеспечивающий повышенную устойчивость к царапинам и ударам. Размеры экранов Galaxy S25 и S25+ также остались прежними – 6,2 и 6,7 дюйма соответственно. Корпуса этих моделей выполнены из алюминия, но используется более прочный фирменный сплав Armor Aluminum от Samsung.





Мощность и производительность на новом уровне

Все три модели Galaxy S25 собраны на общей аппаратной платформе, сердцем которой стал новейший процессор Snapdragon 8 Elite, работающий на повышенных частотах. Согласно официальному заявлению Samsung, производительность центрального процессора (CPU), графического процессора (GPU) и нейронного процессора (NPU) выросла на 30-40% по сравнению с прошлогодними моделями, оснащенными чипом Snapdragon 8 Gen 3, оптимизированным для серии Galaxy. Samsung традиционно уделяет внимание "бумажной" мощности процессоров, однако ранее узким местом являлась система охлаждения. Смартфон мог демонстрировать впечатляющую скорость на старте, но из-за перегрева быстро терял производительность. В 2025 году Samsung обещает решить эту проблему. Серия Galaxy S25 получила переработанную систему охлаждения с увеличенной на 40% испарительной камерой – технологией, эффективно отводящей тепло от процессора.

Объем встроенной памяти в базовых версиях Galaxy S25 и S25+ по-прежнему начинается со 128 ГБ, что может показаться недостаточным для современных пользователей, активно использующих мультимедиа и приложения. Однако объем оперативной памяти был увеличен до 12 ГБ, что, вероятно, связано с возросшими требованиями к ресурсам со стороны новых ИИ-функций, работающих непосредственно на устройстве.

Камеры в линейке S25 претерпели незначительные аппаратные изменения. Galaxy S25 Ultra получил обновленный сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (ранее 12 Мп). Основная камера по-прежнему 200 Мп, также присутствуют 12 мегапиксельный 3-кратный телеобъектив и 50 мегапиксельный 5-кратный телеобъектив. Набор камер в Galaxy S25 и S25+ остался без изменений: 50 Мп основной модуль, 12 Мп сверхширокоугольный и 10 Мп 3-кратный телеобъектив.

Gemini AI: искусственный интеллект выходит на первый план

Все смартфоны семейства Galaxy S25 работают под управлением фирменной оболочки One UI 7 на базе Android 15. Похоже, что фирменный голосовой ассистент Bixby, который в последних моделях Samsung присутствовал скорее для галочки, окончательно уходит в прошлое. В Galaxy S25 вызов искусственного интеллекта теперь осуществляется долгим нажатием кнопки питания, запуская Google Gemini AI – новейшую разработку Google в области искусственного интеллекта.

Генеративный искусственный интеллект глубоко интегрирован в операционную систему, используя персональные данные пользователя для персонализации опыта. Samsung акцентирует внимание на том, что эти данные будут использоваться для улучшения работы устройства, но не будут передаваться третьим лицам. Новая функция Personal Data Engine, работающая в защищенной среде Samsung Knox, обеспечивает безопасность личной информации. Основная обработка данных для ИИ-функций будет происходить непосредственно на устройстве, что повышает конфиденциальность и скорость работы.

Благодаря мощному ИИ, Galaxy S25 сможет выполнять задачи, которые раньше требовали подключения к облачным сервисам. Например, поиск фотографий в приложении "Галерея" теперь можно осуществлять с помощью естественного языка. На экране блокировки появился новый информационный виджет Now Bar, открывающий доступ к сводке Now Brief. Это персонализированная лента новостей и уведомлений, формируемая ИИ на основе контекста и предпочтений пользователя. Now Brief может напоминать о встречах, сообщать спортивные результаты и многое другое. Подобные сервисы существовали и ранее, но Samsung подчеркивает, что в S25 все вычисления происходят локально, на самом устройстве, а не в облаке.





В Galaxy S25 по умолчанию будет активирован режим рендеринга изображения с пониженным разрешением. Новые смартфоны используют технологию ProScaler, которая выходит за рамки обычного масштабирования. С помощью искусственного интеллекта изображение будет дорабатываться, повышая резкость и разрешение, что, по заявлениям Samsung, улучшит качество картинки на 40%. Кроме того, ProScaler должен повысить энергоэффективность дисплея, что особенно актуально, учитывая, что емкость аккумуляторов в новой линейке не изменилась.

В Galaxy S25 также доступны все ИИ-функции, представленные в прошлогодних моделях. Появились новые способы доступа к инструментам для работы с текстом и генерации изображений, а функция "Обвести и найти" (Circle to Search) теперь интегрирована с интеллектуальными обзорами Google AI Overviews.

Цены и старт продаж Galaxy S25

Samsung уже принимает предварительные заказы на новые смартфоны. Компания смогла удержать цены на уровне прошлого года, что, к сожалению, по-прежнему делает эти устройства весьма дорогими. Стоимость Galaxy S25 начинается от 799 долларов, S25+ – от 999 долларов, а Galaxy S25 Ultra с титановой рамкой и стилусом S Pen обойдется в 1299 долларов.

Старт продаж запланирован на 11 февраля, и для тех, кто планирует приобрести новинку, оформление предзаказа может быть выгодным решением. Samsung предлагает привлекательные условия обмена по программе trade-in, позволяющие существенно снизить стоимость новых устройств. В некоторых случаях выкупная стоимость старых моделей увеличена на 50%. Например, сдав по trade-in Galaxy S24 Ultra, можно получить скидку в 900 долларов на покупку S25 Ultra.

В качестве дополнительного бонуса, подчеркивающего фокус компании на ИИ-технологии, покупатели Galaxy S25 получат полугодовую подписку на сервис Google Gemini Advanced с облачным хранилищем на 2 ТБ.