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Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%

В Нидерландах около 7% домохозяйств испытывают трудности с оплатой счетов за энергию, а в масштабах Евросоюза эта цифра достигает 50 миллионов.
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Результаты нидерландского эксперимента демонстрируют, что предоставление населению точной информации об их потреблении энергии в сочетании с экспертным консультированием способно снизить их расходы на энергоресурсы приблизительно наполовину. Данная информация сейчас особо актуальна, учитывая, что тарифы на электроэнергию и отопление повышаются ежегодно и в настоящее время многие семьи вынуждены тратить значительную часть своего дохода (более 10%) на оплату коммунальных услуг. Только в Нидерландах с этой проблемой сталкиваются около 550 тысяч семей, а в масштабах Европейского Союза цифра достигает 50 миллионов домохозяйств. 

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Для решения этой проблемы исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) провели в Амстердаме эксперимент, результаты которого показали, что предоставление жителям подробной информации об их энергопотреблении в сочетании с консультациями по энергосбережению способно существенно снизить расходы. Участники проекта, получив необходимые знания и рекомендации, смогли в среднем сократить свои затраты на энергию вдвое. Новый подход к ведению домохозяйства позволил большинству из них преодолеть порог энергетической бедности. Джозеф Ллевеллин, один из авторов исследования и сотрудник Senseable City Lab при MIT, подчеркивает, что их проект продемонстрировал 75%-ную эффективность в облегчении бремени энергетической бедности. Его соавтор, Фабио Дуарте, также из Senseable City Lab, отмечает важность полученных эмпирических данных для разработки государственной политики, позволяющей правительствам более целенаправленно распределять ресурсы и усилия.

Детали эксперимента и его результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports в статье под названием "Оценка влияния консультирования по вопросам энергопотребления с применением интеллектуальных технологий для снижения уровня энергетической бедности". Помимо Ллевеллина и Дуарте, в число авторов вошли Титус Венверлоо, Карло Ратти, Сесилия Катцефф, Фредрик Йоханссон и Даниэль Паргман, представляющие как MIT, так и Амстердамский институт перспективных столичных решений (AMS) и Королевский технологический институт KTH в Стокгольме. Сама идея эксперимента возникла в результате сотрудничества с администрацией Амстердама, где, как и во многих других странах Европы, проблема энергетической бедности стоит достаточно остро, затрагивая около 7% домохозяйств в Нидерландах и миллионы по всему Евросоюзу. Даже в экономически развитых странах, таких как США, значительная часть населения испытывает трудности с оплатой коммунальных услуг.

В ходе эксперимента были протестированы два подхода к консультированию. В одной группе участники (67 домохозяйств) получили подробный отчет о своем энергопотреблении и рекомендации по повышению энергоэффективности. Другая группа (50 домохозяйств) получила те же материалы, а также "умное" устройство, отображающее потребление энергии в режиме реального времени. Стоит отметить, что всем участникам на начальном этапе были предоставлены базовые меры по энергосбережению, например, дополнительная теплоизоляция.

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Сравнение полученных результатов показало значительное снижение энергопотребления в обеих группах. В среднем, участники сократили потребление электроэнергии на 33% и газа на 42%, что привело к общему снижению коммунальных платежей на 53%. Доля дохода, направляемая на оплату энергии, снизилась с 10,1% до 5,3%. Эти цифры наглядно демонстрируют потенциал предложенного подхода.

Анализ изменений в поведении участников позволил выявить ключевые факторы успеха. В частности, многие стали обогревать только те помещения, которыми пользовались, и отключать от сети неиспользуемые электроприборы. Хотя эти меры и кажутся очевидными, до участия в программе многие жильцы не осознавали в полной мере их потенциал для экономии. Ллевеллин отмечает, что уровень осведомленности об энергоэффективности среди участников был весьма разным, и подход консультантов заключался не в критике, а в совместной работе с каждым домохозяйством, исходя из его индивидуальных потребностей.

Интересно, что устройства для мониторинга энергопотребления в реальном времени оказались востребованы лишь в течение первых нескольких недель после консультации. В дальнейшем интерес к постоянному отслеживанию снижался. Однако, даже этот непродолжительный период оказался достаточным для формирования устойчивых привычек, направленных на экономию энергии. Венверлоо подчеркивает, что успешное внедрение "умных" технологий требует глубокого понимания мотивации потребителей к изменению своего поведения.

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Исследователи признают, что работа с потребителями – лишь один из аспектов решения проблемы энергетической бедности. Важную роль играют и структурные факторы, такие как снижение цен на энергоносители и повышение энергоэффективности зданий. В связи с этим, Ллевеллин в настоящее время разрабатывает совместно с амстердамскими властями новый эксперимент, направленный на изучение эффективности модернизации жилых зданий для снижения коммунальных платежей. При этом особое внимание уделяется разработке механизмов финансирования, которые исключат перекладывание расходов на арендаторов.

Ллевеллин указывает на опасность ситуации, когда экономия на коммунальных услугах компенсируется увеличением арендной платы. Инвестиции в энергоэффективность, такие как улучшение изоляции, могут быть эффективным решением, однако для малообеспеченных домохозяйств даже относительно небольшие первоначальные затраты могут оказаться неподъемными. По его мнению, расходы на энергию часто кажутся "невидимыми" и уступают в приоритете более насущным нуждам, таким как питание и одежда, что делает задачу повышения энергоэффективности для малообеспеченных слоев населения особенно сложной.

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